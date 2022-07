Magna Grecia Awards and Fest 2022, appuntamenti itineranti tra momenti di intrattenimento e svago e confronto

Un palinsesto ricco di contenuti con ospiti sempre diversi per una settimana di grandi appuntamenti itineranti tra momenti di intrattenimento e svago e occasioni di confronto e approfondimento.

Da questa sera il Magna Grecia Awards & Fest 2022 entra nel vivo, dopo la serata evento dedicata all’Agricoltura e l’ex magistrato Luca Palamara con la presentazione del suo libro: “Lobby e logge – cupole occulte che controllano il sistema e divorano l’Italia”.

Ogni serata, fino al 31 luglio, saranno trattate tematiche di grande interesse e attualità, dal lavoro alla giustizia, dalla sanità all'economia, fino al digitale e allo sviluppo economico con la partecipazione di esponenti illustri del mondo del giornalismo, della cultura, dell’imprenditoria, della politica e dello spettacolo, affiancati dalle istituzioni locali.

Si parte oggi, venerdì 22 luglio a Bisceglie. L’appuntamento è alle ore 20.30 nell’Opera Don Uva, piazzale Tempio San Giuseppe, con una serata interamente dedicata all’Universo Salute, sul focus “La forza della vita”. Parteciperanno Luca Vigilante imprenditore AD Universo Salute, Giuseppe Milanese presidente Confcoopertive Salute Italia, Diego Gastoldi atleta paraolimpico, Arturo Mariani fondatore e capitano della Roma calcio amputati, scrittore e coach in gamba, il sacerdote Don Gaetano Saracino, la conduttrice radiofonica Fiamma Satta e il pizzaiolo Raffaele Criscuolo.

Domani, sabato 23 luglio, ci si sposta a Ginosa Marina, in provincia di Taranto. Alle ore 20.30 nel parco Comunale Pietro Senaldi, il condirettore di Libero, sarà il protagonista di una lunga intervista che avrà come titolo: “21 minuti. Il tempo della politica”. A seguire, “Sotto scorta”, con la partecipazione del Dott. Giuseppe Antoci, Piera Aiello, Gaetano Saffiotti, Giulia Sarti, Toni Mira, Elvira Terranova. La serata terminerà con la presentazione del libro dell’autore Gaetano Pecoraro: “Il male non è qui”.

Domenica 24 luglio si torna in provincia di Bari, a Santeramo in Colle, sempre alle ore 20:30. A Palazzo Marchesale Valerio Rossi Albertini presenterà il suo libro: “Un pianeta abitabile. Come salvare il mondo cambiando il nostro modo di viverlo”. A seguire Walter Nudo presenterà il suo libro: “La mia vita accade per te”. Nella seconda parte della serata, intitolata: “Cinema e serie tv. La grande bellezza” parteciperanno Alessio Vassalo, Sara Lazzaro, Matteo Paolillo e Manuela Titocchia.

Le serate e gli incontri proseguiranno fino al 31 luglio, con aggiornamenti costanti.

Il Magna Grecia Awards & Fest è un progetto culturale nato dal premio istituito nel 1996 dallo scrittore e regista pugliese Fabio Salvatore per "celebrare il cuore, il pensiero, l'azione" e valorizzare l’operato di uomini e donne che hanno saputo dare un contributo significativo alla società attraverso la propria arte.

E motivo di grande orgoglio che la Regione Puglia, l’Agenzia di PugliaPromozione, l’Assessorato del Turismo, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di Regione Puglia; abbiamo creduto in un progetto che dopo 25 anni abbia voluto trasformarsi in un grande Fest. Grazie ai finanziamenti a valere sui fondi PO PUGLIA FESR 2014-2020 AsseVI.VIII; nell’ambito dell’Open Call a cura del Dipartimento, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e di Puglia Promozione, l’Agenzia Regionale del Turismo (A.Re.T.). Ad accompagnare, le serate del Fest, una madrina e un padrino d’eccezione: Aurora Ruffino e Fabio Mancini.