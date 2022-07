Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli in concerto a Gioia del Colle

Indirizzo non disponibile

Domenica 24 luglio, alle ore 21 in Piazza Luca D’Andrano a Gioia del Colle (BA), in Occasione della Festa Provinciale dell’ANPI di Bari, il Comitato Provinciale ANPI di Bari e il Circolo ANPI di Gioia del Colle organizzano GINEVRA DI MARCO E FRANCESCO MAGNELLI in concerto.

Due figure carismatiche del rock indipendente italiano degli anni 80 e 90 presentano in concerto un repertorio che ripercorre la loro intera carriera tra aneddoti e storie inedite.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il concerto:

Alla fine degli anni ’80 Francesco Magnelli, tastierista fiorentino, già arrangiatore dei Litfiba, entra nei CCCP – Fedeli alla Linea, per poi dare vita ai CSI - Consorzio Suonatori Indipendenti, insieme a Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo e Giorgio Canali. È proprio nel loro primo album “Ko de Mondo” che esordisce, giovanissima, Ginevra Di Marco e la sua voce accompagnerà quella di Ferretti nell’intera discografia del gruppo, oltre che nel primo album dei PGR.

Ginevra Di Marco è riuscita a crearsi una identità propria e inconfondibile come artista e cantante, sia attraverso un repertorio originale (nel 1999 con il suo primo album da solista “Trama tenue” vince la Targa Tenco e il Premio Ciampi come miglior disco di esordio) sia attraverso la rilettura della canzone d’autore italiana (nell’ultimo album, “Quello che conta” del 2020, reinterpreta Luigi Tenco) e internazionale (nell’album “La Rubia Canta La Negra” reinterpreta le canzoni della cantante argentina Mercedes Sosa).

Particolarmente degne di nota anche le esperienze nell’ambito della tradizione italiana, con la riproposizione di brani di Domenico Modugno o Enzo Del Re, nonché dei canti popolari, delle feste e delle danze del Mediterraneo e dei “margini”: dalla Grecia ai Balcani, dal Portogallo alla Bretagna, dal Cile alla Romania, da Cuba al Cilento, dalla Toscana al Meridione d’Italia.

Nel 2015 Ginevra partecipa alla riedizione dello spettacolo folk “Bella Ciao”. Il progetto porta il nome de “Il nuovo Bella Ciao”, sul palco Ginevra canta con due importanti esponenti del folk e della musica popolare: Elena Ledda e Lucilla Galeazzi.

Per informazioni: 329 115 0131 e 333 273 6179.

L’intero programma della Festa Provinciale dell’ANPI di Bari è disponibile sulla pagina facebook https://www.facebook.com/anpigioiadelcolle/