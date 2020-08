Nell’anfiteatro della Madonna della rosa, a Molfetta il concerto di Francesco Manara, primo violino della Scala, e di Pietro Laera virtuoso del pianoforte

Un concerto da non perdere. Il primo violino del teatro alla Scala, Francesco Manara, ed il pianista Pietro Laera, insieme, in concerto, giovedì 6 agosto, a partire dalle 20.30, nell’anfiteatro della Madonna della rosa, a Molfetta, eseguono musiche di Beethoven, Kreisler, Bazzini, Bartok, Saint-Saëns. La Fondazione Valente sceglie due grandi della musica per riaprire la sragione dei concerti dopo la lunga pausa imposta dalle restrizioni Covid.

Francesco Manara è fondatore del Trio Johannes. E’ diventato primo violino dell'orchestra del Teatro alla Scala (fu Riccardo Muti a sceglierlo) e della Filarmonica nel 1992, dal 2001 è primo violino del Quartetto d’Archi della Scala.

Pietro Laera è vincitore di numerosi premi in concorsi pianistici nazionali ed internazionali, ha al suo attivo una cospicua attività concertistica da solista «è un elemento specialmente dotato sia dal punto di vista musicale sia da quello, molto più raro, che concerne la pratica strumentale» (Aldo Ciccolini).

I biglietti per assistere al concerto sono disponibili (al costo di € 20,00), on line, sul sito della Fondazione (www.fondazionemusicalevalente.com), presso, Cin cin bar, via Dante, Molfetta, e Bar IT, corso Umberto, Molfetta.