 Marco D’Amore a Bari per presentare il suo ultimo film 'Caracas'

Venerdì 8 marzo, al Multicinema Galleria di Bari, Marco D’Amore interverrà in sala, al termine della proiezione delle 20,45, per dibattere col pubblico di «Caracas», il nuovo film di cui è regista e attore protagonista, attualmente in programmazione. Nel cast del lungometraggio, tratto dal romanzo «Napoli ferrovia» di Ermanno Rea, anche Toni Servillo e Lina Camélia Lumbroso.

Biglietti acquistabili in cassa e on line, su multicinemagalleria.18tickets. it (infotel: 080.521.45.63).

Nella trama del film, Giordano Fonte è un celebrato scrittore napoletano che torna dopo tanti anni nella sua città, dove annuncia che smetterà di scrivere. Caracas è un uomo che non ama le mezze misure, milita in un gruppo violento di estrema destra e sta per convertirsi all'Islam. Yasmina è la sua amata, drogata persa nei vicoli della città. Dal loro incontro e scontro, dopo il buio della notte, s'intravede una nuova alba per Napoli.

Fonte si aggira in una Napoli che inghiotte e terrorizza ma allo stesso tempo affascina, una città che non riconosce. È lui a cantare l’amore impossibile tra Caracas e Yasmina, attraversando una città dove tutti sperano di non perdersi, di salvarsi. Tutti, anche Caracas e Giordano, sognano di poter aprire gli occhi dopo un incubo e scorgere, dopo il buio della notte, una giornata piena di luce.