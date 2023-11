Market&music in piazzetta a Sammichele di Bari

Prosegue il programma di animazione dell'accogliente piazza Garibaldi di Sammichele di Bari, uno dei Borghi più belli d'Italia: domenica 19 novembre è in programma a partire dalle ore 16:00 un Mercatino dell'artigianato, del vintage e dei prodotti degli agricoltori locali a km0. Tre sono i dj che si alternano in consolle, spaziando nelle atmosfere della vinyl selection by Norbeat sound, guest Bonnie Valentine. Tanta musica accompagnata da immancabili proposte enogastronomiche locali, dalla zampina della Braceria Sant'Agata al vino e la birra della Caffetteria 800. La serata è organizzata grazie alla collaborazione dei diversi sponsor. In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a domenica 26 novembre.