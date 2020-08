'The Glorious Heads' in scena a Valenzano con la commedia 'Marsiglia'

L'associazione teatrale 'The Glorious Heads' porta in scena nel centro storico di Valenzano la commedia "Marsiglia" ambientata nel periodo della dittatura fascista. Una rappresentazione teatrale dai toni comici e grotteschi ambientata in un piccolo centro cittadino della Puglia.

Sinossi:

Nel 1944, quando la dittatura mussoliniana è in piena decadenza, in un piccolo paese della Puglia una nobil donna accoglie all'interno del suo palazzo le poche donne rimaste nella cittadina. Donna Sofi, questo il suo nome, è una baronessa la quale famiglia fu esiliata dalla provincia di Napoli. Di nobiliare, lei, detiene solo il titolo per il resto è una donna che vive sull'ombra degli sfarzi di un tempo. Durante la guerra, essendo sola apre il suo palazzo ad alcune donne che in cambio di servigi hanno un compenso in denaro o in cibo. Tra loro c'è Marsiglia, la sua preferita, la quale prova un sentimento profondo e veritiero nei confronti della signora. La restante parte delle donne è invece più interessata alla eredità della signora (questo ancor più interessante visto che non ha eredi). Riusciranno ad ottenere ciò che vogliono?

Appuntamento a Valenzano domenica 30 agosto alle ore 21.00 in Largo San Benedetto con 90 minuti di sana comicità.

Per rispettare le normative di sicurezza anti-Covid verranno messe a disposizione 200 sedie appositamente distanziate e ci sarà l'obbligo di indossare la mascherina.