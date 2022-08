Mat “in front of” - concerto dedicato a Gianni Lenoci

Presentazione dell’omonimo CD ed. TUK music

“La loro musica è un flusso e per immergersi in esso non bisogna avere barriere o preconcetti, definizioni o paradigmi: solo lasciarsi trasportare in territori nuovi, vicini (interiori) e lontani. Jazz del terzo millennio.” così dice di loro Luigi Onori, su online-jazz.

Sul palco Marcello Allulli sax, Francesco Diodati guitar and effects, Ermanno Baron drums



- Opening Concert a cura di Musicisti pugliesi under 18 dei Conservatori di Bari e Monopoli

- Con le letture dei testi di Pierpaolo Pasolini a cura di giovanissimi attori e attrici, allievi e allieve dell’Accademia UNIKA di Bari



I BIGLIETTI POSSONO ESSERE ACQUISTATI PRESSO IL LUOGO DELL’EVENTO A PARTIRE DA UN’ORA PRIMA DELL’INIZIO E PRENOTATI ALL’INDIRIZZO urticanti@gmail.com