"Musica in Libertà" dell’EurOrchestra da Camera di Bari: al via i matinées musicali, inseriti nel PianoFestival San Nicola 2021

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Al via la nuova stagione di “Musica in Libertà” dell’EurOrchestra da Camera di Bari.

Martedì 6 luglio, alle 10.30 prenderanno il via i matinées musicali, inseriti nel PianoFestival San Nicola 2021, che si concluderà a fine dicembre. Tutti gli appuntamenti, a ingresso libero, si terranno nella Chiesetta-Sala Matrimoni del Municipio 1, in Via Trevisani 206, nel cuore del quartiere Libertà di Bari. Tutti gli appuntamenti godono del patrocinio gratuito del Municipio 1 del Comune di Bari.

I direttori artistici dell’EurOrchestra, i Maestri Francesco Lentini e Angela Montemurro, pongono ancora una volta al centro del loro percorso artistico la condivisione del “far musica” come bene da salvaguardare per il miglioramento della qualità della vita. Nell’intervallo dei concerti è previsto un siparietto dal titolo “Tre minuti con l’autore” con presentazione di libri di scrittori contemporanei.

Il concerto, dal titolo “Pianoforte Romantico: Brahms, Schumann e Liszt”, che aprirà questo ciclo il 6 luglio alle 10.30 avrà per protagonista il noto pianista Giuseppe Campagnola, che eseguirà di Johannes Brahms (1833-1897) le 16 Variazioni op. 9 su tema di Schumann, di Robert Schumann (1810-1856) l’integrale degli Studi Sinfonici op.13, e di Franz Liszt (1811-1886) Lo Sposalizio dal secondo libro de “Les Annèes de Pèlérinage”.

Il pianista Giuseppe Campagnola, Docente dal 1979 nel Conservatorio Piccinni di Bari, è annoverato tra gli esponenti di rilievo della scuola pianistica barese, vantando una carriera concertistica di prestigio, sia in formazioni di musica da camera che da solista, anche in collaborazione con rinomate orchestre e con direttori di fama.

L’incontro con l’autore inserito nell’intervallo sarà dedicato invece alla poesia con ospite la poetessa barese Giulia Notarangelo, che presenterà l’ultima sua raccolta “Quel che resta” pubblicata dalla casa editrice Tabula fati di Chieti. Presenta Barbara Mangini.

Per informazioni:

3284475514; 34006474749

www.eurorchestra.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...