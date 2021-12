Matteo Palermo e Vitriol Project aprono la rassegna musicale “Wildness - Il tempo del coraggio” al Tendone Incantato degli Happy Times a Palo del Colle

Sarà il concerto di Matteo Palermo & Vitriol Project ad inaugurare, il 30 dicembre, alle ore 21.30, “Wildness - Il tempo del coraggio”, la rassegna musicale organizzata presso il Tendone Incantato degli Happy Times a Palo del Colle (Via Rino Mastrandrea) dal Laboratorio Urbano Rigenera.

Matteo Palermo è chitarrista e compositore di Palo del Colle, per anni membro della rock band Z.E.D con la quale s’impone sul circuito alternativo nazionale. Nel gennaio 2009 la band si aggiudica il Premio Nazionale per la Musica Mimmo Bucci con il brano Emozioni; nel 2010 ospiti presso il Lecce Art Festival a luglio 2010 con il brano Attimi; nel 2011 aprono il concerto di Uli John Roth e nel 2012, Z.E.D apre, a Bari, il concertone di capodanno di Elio e le storie tese. Dal 2017 Matteo Palermo decide di focalizzarsi sul proprio progetto e sulla propria scrittura e pubblica il suo primo singolo da solista Land Star. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo EP A coffee with Nietzsche.

A settembre 2021 arriva anche il palco del celebre Teatro Ariston dove ha partecipato alla trentaquattresima edizione del Sanremo Rock Festival. Traguardo raggiunto insieme a Francesco Valentino (sequenze e cori), Stefano Ninni (batteria), Domenico Capobianco (synth), e Vincenzo Bari (chitarra acustica), Domenico Colangelo (basso). Dopo questa esperienza di grande rilievo, Matteo Palermo e la sua band ripartono da Palo del Colle per una nuova coinvolgente performance live dal Tendone Incantato degli Happy Times, occasione per presentare in anteprima esclusiva del nuovo singolo Mr Weak in uscita a gennaio 2022.

Sul palco, al fianco di Matteo Palermo, ci saranno Domenico Colangelo, al basso Domenico Capobianco, synt, Vincenzo Bari, alla chitarra; Stefano Ninni, alla batteria, Ka Biase, ai cori.

Sarà possibile partecipare al concerto acquistando i bigliettitti tramite il link https://bit.ly/ matteopalermovitriolproject o presso Rigenera Laboratorio Urbano

Info 377 397 8915, o via mail info@rigeneralab.org