Contempo, al via “Meetings on” con Gianni Leone e Nicolai Ciannamea

Nell’ambito della mostra “Inventario” di Gianni Leone a cura di Valentina Iacovelli, in corso nell’ex Chiesa di San Giuseppe a Conversano (dal 3 marzo al 3 aprile 2022), parte “Meetings on”, un ciclo di conversazioni e dibattiti con autori coinvolti nella rassegna ed esperti del settore.

Il primo è mercoledì 16 marzo alle ore 17, nel Monastero di San Benedetto di Conversano, con Gianni Leone e Nicolai Ciannamea e la proiezione del film documentario “Gianni Leone”, per la regia di Nicolai Ciannamea, realizzato nell'ambito del progetto europeo ArTVision. Un racconto dedicato a Gianni Leone, un fotografo che ha contribuito a dare vita, insieme ad altri protagonisti ed eccellenti colleghi quali Luigi Ghirri, di cui fu amico e compagno di lavoro, Olivo Barbieri, Giovanni Chiaramonte, Mario Cresci o Mimmo Jodice - al rinnovamento dell’iconografia della fotografia italiana, ribaltando stereotipi e luoghi comuni sul Bel Paese. Il secondo è giovedì 17 marzo, sempre alle ore 17 nel Monastero di San Benedetto di Conversano, con Gianni Leone per un dialogo intimo sulla fotografia, attraversando i diversi aspetti narrativi, le intuizioni e le suggestioni proposte dalle sue opere.

“Inventario” è un progetto espositivo all’interno della rassegna Contempo of photo2022, realizzato da Contempo produzione per l’Arte e la Cultura Contemporanea, in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Di Vagno (1889-1921), la Fondazione Museo Pino Pascali, Città Metropolitana. Promosso da Regione Puglia “PiiiL Cultura in Puglia”, Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari, Comune di Conversano, Università degli studi di Bari “Aldo Moro”.

“Vogliamo aprire uno spazio di riflessione, un confronto con il pubblico e un attento esame tra contenuto e contenitore. Gli appuntamenti “Meetings on” sono un’occasione per offrire uno spunto per incuriosire e per avvicinare il pubblico ai più grandi protagonisti della storia dell’arte e viceversa “, spiega Valentina Iacovelli, curatrice della mostra.

CONTEMPO OF PHOTO rassegna dedicata alle opere provenienti dalle collezioni dei musei e dagli archivi delle Fondazioni pugliesi, realizzando le due mostre, al di fuori degli spazi tradizionali per diffondere il valore della memoria storica e raggiungere un pubblico più ampio. Un viaggio sull’identità e la memoria del nostro tempo, il racconto fotografico di due autori che ha permesso di offrire allo spettatore un percorso fotografico dagli anni ’70 ad oggi.

