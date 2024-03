Mentalismo a cena da Panacea

Il 28 marzo entra nel misterioso mondo del Mentalismo al Panacea Ristorante di Modugno.

Riserva il tuo tavolo e preparati ad un’esperienza senza precedenti.



A partire dalle 21:00, in attesa di gustare le prelibatezze dello chef Eros Caggiano sarai coinvolto al tavolo in incredibili esperimenti dal Mentalista Cripton Magic

La serata continuerà von la bella musica del DJ Joe Hammer con un’emozionante esibizione finale di Mentalismo dove il pubblico sarà il protagonista indiscusso dello spettacolo.

A fine serata una foto polaroid con dedica, scattata dal poetico Emanuel, testimonierà che hai vissuto realmente tutto quello che è accaduto.



Prenota ora il tuo tavolo allo 0808806355 per una serata davvero divertente, intrigante, magica ed indimenticabile.



REPOST Cripton and Renata



#mentalismo #magicnight #magia #cenaspettacolo #ristorante