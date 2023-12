Micro #0 - market di autoproduzioni su carta

MICRO

MARKET DI AUTOPRODUZIONI SU CARTA,

MERCATINO DI NATALE PER REGALI DAVVERO ORIGINALI!



DOMENICA 17 dicembre 2023

dalle 18:00 alle 23:00

micro

market micro di autoproduzioni su carta

Coopera a Putignano (BA)





Domenica 17 dicembre - dalle ore 18:00 fino alle 23:00 circa - si svolgerà l’edizione #0 di micro, market micro di autoproduzioni su carta, presso Coopera a Putignano (BA).

Il solito mercatino di Natale? NO!

Da micro troverai una selezione accurata di progetti editoriali indipendenti, autori e illustratori emergenti, amanti delle autoproduzioni più ostinate, graphic designer e tecniche di stampa, progetti attivi in Puglia e non! Stampa serigrafica, risograph, illustrazione e disegno, piccoli progetti editoriali, fanzine, poster, fumetti… tutte bellissime e originalissime idee regalo per amici che sanno apprezzare!



Domenica 17 dicembre potrai girare tra i banchetti, sfogliare e fare acquisti e doni di Natale originali, supportare giovani artist? e passare una domenica pre-natalizia con noi!

micro non è infatti solo un market: ci sarà una micro mostra, sarà possibile ascoltare buona musica (selezione musicale accurata e dj-set caldo caldo), conoscere e chiacchierare con gli autori presenti, bere una birretta o un drink, e fare un aperitivo-cena tra amici da Coopera (Corso Giuseppe Garibaldi, 42 - Putignano) !



INGRESSO LIBERO!



Micro nasce da un’idea di Roberta Mansueto in team con Rosy Balena e Elisabetta D’Onghia in collaborazione con Coopera Putignano e promosso da Salgemma.



_____



Email info.microteamfest@gmail.com



Evento Facebook> https://fb.me/e/3kd26bQjQ