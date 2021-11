Milano Sample Sale sbarca a Bari: tante offerte esclusive su capi d'alta moda ti aspettano al Baricentro

Dal 26 novembre al 5 dicembre a Bari arriva Milano Sample Sale, realtà Milanese che ha rivoluzionato il modo di fare shopping.

Milano Sample Sale: brand esclusivi a prezzi vantaggiosi

La prima sample sale con collezioni uomo, donna e bambino, autunno/inverno con vantaggi dal -60% a -80%: collezioni con tutte le taglie disponibili, non solo quelle da campionario, dando così grande varietà di scelta.

Saranno disponibili capi di brand come Diesel, Dsquared2, Marni, N21, GCDS, Dondup, Armani e tanti altri.

Oltre 10.000 capi, 500 mq di showroom e le diverse aree espositive permettono di vivere un’esperienza di shopping in cui è quasi impossibile non trovare il capo dei nostri sogni.

Prenota la tua visita in showroom presso Il Baricentro

La location che ospiterà Milano Sample Sale sarà Mgn a S.S. 100 Km 18,00 presso Il Baricentro al Corpo Sc-M-B1-C1 - 70010 Casamassima (Ba)

Gli ingressi vengono regolati da prenotazione di data e orario: in questo modo si garantisce una piacevole e rilassata permanenza, nel rispetto delle norme vigenti. Prenotare la propria visita è facile e veloce: basta un click al seguente link e scegliere il giorno e l’ora, a seconda della disponibilità.