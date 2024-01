MIRKO SIGNORILE TRIO IN CONCERTO

3 Febbraio 2024

Teatro Abeliano – Bari



Il pianista e compositore Mirko Signorile festeggia il suo 50esimo compleanno con un concerto che si annuncia essere un evento unico. In compagnia di Giorgio Vendola al contrabbasso e Pippo D’Ambrosio alla batteria, Signorile salirà sul palco del Teatro Abeliano per proporre nuove composizioni e registrare il suo nuovo album live. Un’occasione per partecipare ad una session di registrazione in cui il pubblico, con la sua presenza ed il suo calore, diventa il quarto musicista del trio.