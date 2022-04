Gioia Salvatori all'Officina degli Esordi in scena con lo spettacolo “Cuoro - Oh, Amore! Inciampi per sentimenti altissimi”

Venerdì 29 aprile Gioia Salvatori è in scena all’Officina degli Esordi di Bari con il monologo "Cuoro - Oh, Amore! Inciampi per sentimenti altissimi" (ore 21).

Sdraiata su un divano, al centro di un giardino immaginario, la protagonista passa in rassegna se stessa e i propri rovelli interiori, indaga i desideri, rinarra storie, favole e modelli femminili, compone, fa e disfa le sue considerazioni e per ogni conclusione che trova, prova una nuova fuga. Il risultato è un girotondo che è anche un po' una festa, un tentativo di vivere, di condurre a casa se stessi, le proprie imperfezioni e quelle dell'altro, le incongruenze ma anche l'umanitá che ne consegue. E provare a riderne. Che è cosa da vivi.



"Piacer d'amor più di un di' sol non dura, martir d'amor, tutta la vita dura" è con questo spirito che lo spettacolo approccia e ragiona intorno ai meccanismi del sentimento d'amore e ai suoi disastri: miti antichi, disagi contemporanei, liriche accorate e somatizzazioni sempre più complesse, provando a rispondere alla domanda: Che cos'è l'amore?

Venerdì 29 aprile 2022

Officina degli Esordi - Bari

CUORO - OH, AMORE! INCIAMPI PER SENTIMENTI ALTISSIMI

Inizio spettacolo ore 21

Biglietto € 10 + d.p in prevendita

Prevendite disponibili su DICE e Ticketone



Infoline biglietteria@ bassculture.it

+39 393 9639865