Venerdì 03 settembre ore 19.00 appuntamento con " Monopoli in Phest".

Monopoli città unica, Monopoli città mariana, Monopoli capitale pugliese della fotografia. Giunto alla sesta edizione il Phest invade la città e diventa l’occasione per un percorso inedito di scoperta del centro storico e del fronte mare. Quest’anno l’edizione Sea Beyond the Sea prende come spunto le parole di Franco Cassano: “Noi siamo una grande penisola gettata nel Mediterraneo e certe volte ce ne dimentichiamo.” le diverse mostre in esterna raccontano il mondo e gettano lo sguardo sul corpo, sulla storia della percezione dei luoghi. Dai ritratti di Sabbagh dei ragazzi che vivono la spiaggia di Monopoli sino al racconto di Pingelap in Micronesia, l’occasione per una scoperta di storie e luoghi, raccontati attraverso la fotografia, perdendoci e ritrovandoci tra i vicoli della città più bella della costa barese per ricordarci di ciò che siamo.

Costo: 10 euro



Punto di ritrovo Piazza Vittorio Emanuele II – Vicinanze monumento ai cadutiPrenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome

