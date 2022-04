Ad Acquaviva delle Fonti la mostra fotografica “Afghanistan. Dentro la guerra” promossa da Emergency

Indirizzo non disponibile

Dal 26 al 30 aprile, il Salone delle Feste di Palazzo De Mari ospiterà la mostra fotografica “Afghanistan. Dentro la guerra” promossa da Emergency e dal Liceo “don Lorenzo Milani” con il patrocinio del Comune di Acquaviva delle Fonti e dell’Università della Terza Età.

Venti immagini, sei fotografi e un obiettivo comune: raccontare la guerra in Afghanistan dal punto di vista delle vittime curate quotidianamente negli ospedali di Emergency, da Kabul alla valle del Panshir.

Nell’arco di vent’anni, i fotografi Carlotta Marucci, Giulio Piscitelli, Laura Salvinelli, Massimo Grimaldi, Mathieu Willcocks e Vincenzo Metodo hanno attraversato l’Afghanistan facendo tappa presso gli ospedali di Emergency e documentando le conseguenze drammatiche del conflitto sulla popolazione.

Un’umanità innocente dilaniata dal dolore, accolta e curata nell’abbraccio solidale delle strutture di Emergency grazie al lavoro incessante di medici e infermieri. Le fotografie restituiscono attimi di vita sospesi tra speranze e ricordi, tra sorrisi accennati e lacrime.

Bambini, madri e uomini strappati alla loro quotidianità da esplosioni improvvise: la violenza della guerra non colpisce soltanto chi combatte ma, come scrive Gino Strada, annienta la “gente normale che stava facendo la propria vita prima che una smitragliata o un’esplosione gliela cambiasse per sempre” (G. Strada, Una persona alla volta, a cura di S. Viola, Milano Feltrinelli 2022, p. 36).

L’allestimento della mostra costituisce parte integrante del PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) intitolato “Con Emergency per una cultura di pace” che il Liceo “don Milani” ha avviato nell’anno scolastico 21/22 in convenzione con Emergency ONG onlus (tutor esterno Marco Miceli).

Un’azione formativa che vede gli studenti e le studentesse della classe 3B Scienze Umane protagonisti di una esperienza diretta di cittadinanza attiva e di crescita globale nella consapevolezza che, solo partendo dai banchi di scuola e con il supporto di Enti e Istituzioni, si può costruire un futuro di pace e di rispetto dei diritti umani, per tutti.

Modalità di accesso alla mostra:

• Ingresso gratuito

• È richiesta la prenotazione obbligatoria da parte di gruppi classe all’indirizzo mail mostraemergency@ liceodonmilaniacquaviva.edu.it

• Servizio guida a cura degli studenti della classe 3B Scienze Umane

• La visita sarà possibile nel rispetto delle vigenti misure anti-Covid.

Orari di visita:

26 aprile: ore 18.00-20.00

27-28-29 aprile: ore 9.30-12.30/17.00-19.00

30 aprile: ore 9.30-12.30