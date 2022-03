Testi autografi, foto originali e documenti inediti, omaggio a Domenico Cantatore a Ruvo di Puglia

In occasione del 116mo anniversario della nascita, il Comune di Ruvo di Puglia rende omaggio al celebre pittore ruvese Domenico Cantatore.

A palazzo Caputi, in Via Alcide de Gasperi, 26 a Ruvo di Puglia, nelle sale del Museo del Libro è stata allestita una esposizione con testi autografi, foto originali, documenti inediti e i ricordi della visita a Ruvo del poeta premio Nobel Salvatore Quasimodo in occasione di una personale di Cantatore.

Nell’atrio del palazzo sono inoltre allestiti i totem luminosi dedicati agli “Uomini del Sud” realizzati per l’ultima edizione di Luci d’artista.

“Rendere omaggio al maestro Domenico Cantatore - ha detto l’asssessora alle Politiche di Comnità Monica Filograno - è un modo per ricordare le radici della nostra città d'arte e per riconnettere la mostra luminosa dell'ultima edizione di Luci e Suoni d'Artista con la quotidianità del Museo del Libro, che ogni giorno è frequentato da studenti e lettori che così potranno anche approfondire la conoscenza del 'pittore della gentilezza' come lo definì Quasimodo.

Ringrazio la Direttrice Teresa De Francesco per aver allestito uno spazio nel museo raccogliendo anche il suggerimento dell'architetto Mario Di Puppo della Pro Loco ruvese. E con lei grazie a tutto lo staff comunale della Biblioteca che si prodiga per rendere vivo ogni giorno il nostro Museo cittadino.”

L’omaggio a Domenico Cantatore è visitabile negli orari di apertura della biblioteca: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13; il martedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore18; il giovedì pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19.