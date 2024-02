Mostra personale "Ardian Isufi – sogno metallurgico" al Kursaal Santalucia

Nelle sale del Teatro Kursaal Santalucia di Bari la prima mostra personale in Italia dell’artista albanese di fama internazionale Ardian Isufi (Tirana, 1973). Dal titolo “Sogno Metallurgico”, è a cura di Gaetano Centrone e si realizza nell’ambito della Convenzione per lo sviluppo di linee di intervento per la valorizzazione del patrimonio culturale nonché dei luoghi e delle Istituzioni culturali direttamente gestiti da Regione Puglia, tra Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale e Fondazione “Pino Pascali, Museo d’arte contemporanea”.



Il progetto espositivo, diretto da Elton Koritari, intende ripercorrere in maniera esaustiva la ricerca dell’artista, la sua figura e il lavoro di ampio respiro, e sottolineare al contempo la posizione di ponte con l’Oriente che la Puglia storicamente riveste nel Mediterraneo, in una sempre crescente rete di scambi con l’Albania anche nel campo delle arti visive.



L'allestimento delle opere, appositamente pensato per il Kursaal Santalucia, impegnerà la sala Giuseppina e la sala Cielo fino al 30 marzo 2024. In occasione dell’inaugurazione, il 16 febbraio alle ore 18, e per l’ultimo giorno di mostra sarà inoltre proiettato nella sala Teatro un video d’artista.