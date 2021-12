“La strega rossa”, a Ruvo di Puglia doppia mostra dedicata a l'Ilva, Taranto e i bambini

Ha per titolo “La strega rossa” l’evento organizzato dall’Associazione “Tra il dire e il fare” e Compagnia “La Luna nel Letto” che a partire da venerdì 10 dicembre 2021 e fino al 6 gennaio 2022 porterà negli spazi del Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia due mostre - una collettiva di grandi firme dell’illustrazione italiana e una photonovel, dedicata al pensiero di Alessandro Leogrande, a cura di Mauro Ieva - che insieme raccontano una storia amara: quella dell’inquinamento prodotto dall’industria pesante nella città di Taranto e delle conseguenze che questo ha sulle vite dei bambini della città.

"Cento disegnatori contro la strega rossa" è il titolo di una mostra collettiva a cura di Alessio Fortunato e Piero Angelini che raccoglie le tavole di oltre cento tra i più noti disegnatori italiani (tra questi ZeroCalcare, David Bacter, Otto Gabos, Cinzia Ghigliano e Giuseppe Palumbo, solo per citarne alcuni). La mostra, esposta per la prima volta fuori dalla provincia di Taranto, racconta a più mani la storia di Ilvarum Yaga, una strega capace di trasformarsi in vento e polvere che s’insinua nelle case degli uomini e si nasconde nei corpi dei bambini nutrendosi dei loro pensieri, dei loro sogni, del loro futuro. Ma da ogni dove, giungono cento matite in difesa dei piccoli innocenti.

Ha invece per titolo "Cade la pioggia ma che fa", la photonovel di Mauro Ieva ispirata al pensiero di Alessandro Leogrande. Un racconto in dieci foto sul quartiere Tamburi di Taranto, un breve reportage che partendo da una partita di calcio di "pulcini" apre lo sguardo sul porto della città. Filo conduttore del racconto è il pensiero di Leogrande, intellettuale tarantino, acuto e ostinato raccontatore di Verità.

La doppia mostra verrà inaugurata venerdì 10 dicembre alle ore 18 nel Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia (a Ruvo di Puglia in Viale Pertini) alla presenza di Alessio Fortunato, Piero Angelini, Mauro Ieva, Monica Filograno, Vicesindaca e Assessora alle Politiche di Comunità del Comune di Ruvo di Puglia, Antonio Mazzone, Assessore ad Ambiente e Territorio del Comune di Ruvo di Puglia, Annamaria Moschetti, Pediatra e Presidente della Commissione ambiente della FNOMCEO, gruppo italiano Pediatri per un mondo Possibile (PUMP).

L’ingresso alla mostra è gratuito. Nei giorni dell’esposizione sarà possibile raccogliere fondi per attivare il Progetto “Nati Per Leggere al Quartiere Tamburi" che si propone di comprare libri per i bambini tarantini affetti da tumore. Info: telefono 080 360 3114, email info@teatrocomunaleruvo.it