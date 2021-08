A Giovinazzo la prima edizione della mostra fotografica 'Vita di mare'

L’associazione Culturaly di Giovinazzo organizza «Vita di mare», prima edizione di una mostra fotografica aperta ad amatori e professionisti, che in tre giorni arricchirà la banchina del Porto. Il ricavato della vendita delle foto andrà in beneficenza.

Per Jorge Luis Borges il mare è «l’antico idioma» impossibile da decifrare. Mentre Giovanni Verga sosteneva che «non ha paese nemmen lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole». Nell’alveo delle infinite visioni filosofiche che circondano uno degli elementi più affascinanti del nostro pianeta, si colloca l’arte fotografica, capace di cristallizzare in un’immagine poesia, visione e concetti. A questo - e molto altro - è dedicata la prima edizione della mostra fotografica «Vita di mare», che l’associazione Culturaly di Giovinazzo lancia nella sua città e che vivrà il clou da venerdì 20 a domenica 22 agosto (con il patrocinio del Comune di Giovinazzo, l’evento è incluso nel cartellone estivo cittadino): dalle 20,30 alle 23 la Banchina del porto di Giovinazzo (in Lungomare Marina Italia) ospiterà i numerosi scatti partecipanti alla mostra. Fotografi amatoriali e professionisti hanno risposto alla call di Culturaly (lanciata sui social nel mese di luglio), inviando ciascuno un massimo di due scatti fotografici in formato jpeg.



Si tratta di immagini che riprendono un momento di vita qualsiasi legato al mare e a Giovinazzo, tra le perle del Nord barese affacciata sul Mediterraneo: in totale saranno trenta le foto esposte (in formato 30x40 cm), ognuna con titolo e nome dell’autore. Le foto, in mostra nei tre giorni di «Vita di mare», saranno in vendita: il ricavato sarà devoluto in beneficenza all'associazione «Statti tu!» di Cellamare, che si occupa di integrare la disabilità con servizi gratuiti verso i propri soci, attraverso il lavoro sul territorio nelle scuole e nelle parrocchie.

Da venerdì 20 a domenica 22 agosto (dalle 20.30 alle 23.00)

Banchina del Porto di Giovinazzo (Lungomare Marina Italia).

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...