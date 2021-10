World Press Photo Bari 2021, incontri con i fotografi italiani Galimberti e Tugnoli

Dopo il grande successo di visitatori riscosso fin dai primi giorni di apertura al pubblico, proseguono gli appuntamenti della World Press Photo Bari 2021, l’esposizione di fotogiornalismo più prestigiosa al mondo, in mostra nel teatro Margherita fino al prossimo 14 novembre.

Ad aprire il ciclo di incontri con l’autore era stato, proprio durante il primo fine settimana, Antonio Faccilongo, il reporter di origini baresi vincitore della World Press Photo Story of the Year, con un dibattito con il collega Massimo Barberio e un seminario aperto al pubblico sul tema “Il racconto per immagini”. Il calendario degli incontri prosegue ora con gli altri due fotografi italiani vincitori di altre altre categorie di World Press Photo 2021: si tratta del toscano Gabriele Galimberti, primo premio nella sezione Stories – Portraits, che domenica 24 ottobre alle ore 18 dialogherà con Manoocher Deghati – fotoreporter iraniano-francese già giurato e vincitore di World Press Photo – nell’area conferenze del teatro Margherita di Bari. Galimberti è autore di un reportage dal titolo The ‘Ameriguns’, realizzato per National Geographic che racconta, per immagini, un dato semplice quanto agghiacciante: secondo lo Small Arms Survey, la metà di tutte le armi da fuoco possedute da privati cittadini nel mondo, per scopi non militari, si trova negli Stati Uniti. Il numero di armi da fuoco è superiore alla popolazione del Paese: 393 milioni di armi contro i 328 milioni di persone.

A seguire, sabato 30 ottobre, alle ore 18.30, ospite dello stesso teatro sarà l’emiliano Lorenzo Tugnoli, unico italiano insignito del premio Pulitzer per la fotografia e vincitore di World Press Photo 2021 nella categoria Stories – Spot News, che dialogherà con il giornalista Giuliano Foschini. Nei suoi scatti in mostra, Tugnoli ha raccontato l'esplosione, causata da più di 2.750 tonnellate di nitrato d’ammonio ad alta densità, che ha scosso Beirut il 4 agosto del 2020, uccidendo almeno 190 persone, ferendone altre 6mila e lasciandone sfollate almeno 300mila.

Agli eventi sarà possibile partecipare gratuitamente previa prenotazione tramite il link https://forms.gle/ gA98c4RbnBYKkb5q7 e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La World Press Photo Exhibition a Bari è organizzata, come ogni anno, da CIME, realtà pugliese tra i maggiori partner europei della Fondazione World Press Photo di Amsterdam e attiva da diversi anni nell’organizzazione di eventi.

