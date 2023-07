"Mundialito '82", un viaggio nel tempo tra cibo e divertimento

Prezzo non disponibile

Per l'anniversario della Vittoria del mondiale '82, rivivi la finale con martedì 11 Luglio presso "1986 pubsteria pugliese" in Via Piccinni 146: sarà trasmessa la finale del mundialito con una cena a tema "tricolore" e un piccolo contest con premio finale.

Si entrerà tutti insieme nella macchina del tempo per rivivere quella calda serata dell'estate '82, ci saranno Paolo Rossi, Cabrini, Bearzot e gli altri azzurri impegnati nel mundial di Spagna. Di fronte i granitici avversari della Germania Ovest guidati da Kalle Rumenigge.

Il menù al costo di 20 euro a persona comprende un antipasto di bruschette, una degustazione di tre tipi di assassina, bevanda inclusa e un dolce, tutto rigorosamente a tema "verde bianco rosso".

IL contest invece darà la possibilità di vincere uno dei Burger del menù da consumare alla prossima cena. La regola è semplicissima: presentati con una maglia da calcio "vintage" per partecipare a un sondaggio effettuato tramite la pagina instagram 1986_pubsteria_pugliese, dove verrà decretato il vincitore.

Il numero è limitato a 30 posti. per prenotazioni: 080 9169260.