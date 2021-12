“Municipi Sonori di Natale": gli appuntamenti con il coro del teatro Petruzzelli

L’assessora Ines Pierucci ricorda i prossimi appuntamenti della rassegna “Municipi Sonori di Natale. La grande festa della cultura si muove con la musica del Petruzzelli”, organizzata dall’assessorato comunale alle Culture, in collaborazione con la fondazione Petruzzelli per offrire ai cittadini in tutti i Municipi della città momenti di ascolto dedicati alla grande musica.

Nelle giornate del 26, 27, 28 e 29 dicembre il coro del teatro Petruzzelli, diretto dal maestro Fabrizio Cassi, animerà le parrocchie di quattro quartieri della città con un programma musicale che rende omaggio alle tradizioni del Natale di diversi Paesi europei.

Gli appuntamenti:

• 26 dicembre, alle ore 20.30: chiesa di Santa Fara, a Poggiofranco

• 27 dicembre, alle ore 20.30: chiesa di San Paolo, a San Paolo

• 28 dicembre, alle ore 20.30: chiesa di San Nicola, a Torre a Mare

• 29 dicembre, alle ore 20.30: chiesa di San Francesco, a Japigia.

Il programma eseguito dal Coro della fondazione Petruzzelli:

Giuseppe Verdi, «Gli arredi festivi» dall’opera “Nabucco”

Giuseppe Verdi, «O Signore, dal tetto natìo» dall’opera “I lombardi alla prima crociata”

Renato Brogi, «Ave Maris stella» dall’opera “L’oblio”

Giuseppe Verdi, «Va’, pensiero» dall’opera “Nabucco”

Daniel Elder, Three nocturnes, n. 1 «Ballade to the moon», n. 2 «Lullaby», n. 3 «Star sonnet»

Johann Sebastian Bach, «Jesu Bleibet» dalla cantata “Herz un Mund und Tat und Leben”, BWV 147

Deck the Halls, canto tradizionale gallese (arr. A. Paltrowitz)

Nobody knows the trouble I’ve seen, spiritual tradizionale (arr. R. Mammel)

Les anges dans nos campagnes, canto tradizionale francese del XVIII sec. (arr. F. A. Gevaert)

Hark! The herald Angels sing, canto natalizio tradizionale inglese da una poesia di C. Wesley, su melodia di F. Mendelssohn-Bartholdy (arr. W. H. Cummings)

Irving Berlin, White Christmas

Gli appuntamenti di Municipi sonori di Natale, tutti gratuiti, sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto delle prescrizioni anticovid.