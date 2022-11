Indirizzo non disponibile

Torna anche quest’anno “Municipi Sonori di Natale. La grande festa della cultura si muove con la musica del Petruzzelli”. La rassegna, organizzata dall’assessorato comunale alle Culture in collaborazione con la Fondazione Teatro Petruzzelli, offrirà ai cittadini di tutti i Municipi baresi l’opportunità di partecipare a concerti dedicati alle più belle melodie natalizie, fra grandi classici e nuovi arrangiamenti.

Gli appuntamenti di “Municipi sonori di Natale” edizione 2022, tutti gratuiti e a ingresso libero (fino ad esaurimento dei posti disponibili), vedranno protagonista l’Orchestra di Ottoni e Percussioni del Teatro Petruzzelli diretta dal maestro Giovanni Pellegrini.

A illustrare il programma, questa mattina a Palazzo di Città, l’assessora alle Culture Ines Pierucci, il sovrintendente della Fondazione Petruzzelli Massimo Biscardi e i presidenti dei cinque Municipi cittadini, che d’accordo con gli organizzatori hanno individuato i luoghi in cui si terranno i concerti, secondo il seguente calendario:

· Giovedì 15 dicembre - ore 20.30

Chiesa di Sant’Antonio - Madonnella

(Municipio I)

· Lunedì 19 dicembre - ore 20.30

Auditorium Istituto Calamandrei - Carbonara

(Municipio IV)

· Domenica 25 dicembre - ore 20.30

Parrocchia San Pasquale - San Pasquale

(Municipio II)

· Giovedì 29 dicembre - ore 20.30

Fondazione Giovanni Paolo II - San Paolo

(Municipio III)

· Venerdì 30 dicembre - ore 20.30

Teatro Magrini, piazza Magrini - Palese

(Municipio V)

Durante ogni appuntamento dei Muncipi sonori sarà possibile estrarre da una teca dei biglietti fortunati, che consentiranno a due persone del pubblico di assistere gratuitamente alla recita del Barbiere di Siviglia, l’opera inaugurale di gennaio.

Di seguito l’elenco dei brani in programma nel corso dei concerti della rassegna Municipi sonori:

· James Curnow, Fanfare and Flourishes

· Wolfgang Amadeus Mozart/Arrangiamento di David Short, Da Il flauto magico, The kings of the night (elaborazione dell’Aria de La Regina della Notte)

· Leroy Anderson/Arrangiamento di David Short, Bugler’s Holiday

· Arrangiamento di David Short, American Triptych (Frontier, Put that hoe down, Ricky-tick)

· George Gershwin/Arrangiamento di David Short, Gershwin!

· Henry Fillmore/Arrangiamento di David Short, Lassus Trombone

· Colonne sonore di Nino Rota, Nicola Piovani ed Ennio Morricone /Arrangiamento di David Short

Cinema all’italiana (Rota/Piovani)

Morricone, 2 Songs (Ennio Morricone)

· David Short, Variazioni sulla Marcia di Topolino di Jimmie Dodd

· David Short, Digimon and friends: Arrangiamento su colonne sonore dei cartoni animati: “Digimon”, “One Piece” (Pirati all’arrembaggio) e “Dragon Ball”

· Luis Armstrong/Arrangiamento di Lorenzo Pusceddu What a wonderful world

· Arrangiamento di David Short, Buon Natale, medley delle più celebri melodie natalizie.