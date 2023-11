Arriva 'Natalando Triggiano', tradizioni natalizie con il meraviglioso Villaggio di Babbo Natale e mercatini

Prezzo non disponibile

Arriva in piazza Vittorio Veneto a Triggiano un grande appuntamento per celebrare le tradizioni natalizie con il meraviglioso Villaggio di Babbo Natale! È l'occasione perfetta per:

Immergerti nell'atmosfera festiva con la nostra Parata Natalizia

Lasciarti incantare dagli Spettacoli di Magia sotto le stelle

Ammirare gli Artisti di Strada e i loro incredibili talenti

Partecipare ai Laboratori Artigianali per creare oggetti unici

Assaggiare le delizie degli Stand Enogastronomici

Goderti gli Eventi Musicali che rallegrano le vie del nostro amato paese.

Qui il programma: