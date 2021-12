Natale a Polignano 2021: luminarie, mercatini, villaggio di Babbo Natale e spettacoli itineranti

Prezzo non disponibile

Anche quest’anno, Polignano a Mare si veste a festa per celebrare il periodo delle festività natalizie. Luci, proiezioni e installazioni luminose, mercatini a tema natalizio, spettacoli itineranti, come ormai tradizione, comporranno la cornice suggestiva di Piazza Aldo Moro e dell’intero centro storico. A questi si aggiunge per la prima volta la presenza del villaggio di Babbo Natale, allestito all’interno del Parco giochi Pinocchio, dove i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale e partecipare a eventi e spettacoli di animazione a tema natalizio.

Non mancheranno neanche quest’anno, inoltre, le note di Nel Blu Dipinto di Blu, la celebre ‘Volare’ che ha reso grande e unica la voce di Domenico Modugno, che illumineranno l’intera Via Roma.

Le luminarie sono accese a partire da sabato 4 dicembre ogni giorno, fino a gennaio, dalle 16.30 alle 02. Il Villaggio di Babbo Natale, invece, sarà aperto dall’8 dicembre, a partire dalle ore 17. L’accesso e la visita alle attrazioni sarà gratuito. Per il solo Villaggio di Babbo Natale, invece, è previsto un costo di 6 euro, con ingresso gratuito solo per bambini fino a 6 anni e disabili. Per l’accesso al Villaggio, inoltre, sarà obbligatorio possedere e mostrare il Green Pass.

Per garantire la tutela e la sicurezza, al fine di prevenire il rischio Covid, in tutte le aree dell’evento sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Polignano a Mare, grazie al sostegno di Associazione Albergatori Polignano, Associazione Ristoratori Polignano, Unione Commercianti Polignano, UPSA Confartigianato Polignano e GestoPark.

Non mancheranno inoltre eventi paralleli, organizzati dal SAC Mari tra le Mura e dalla Biblioteca “Rafffaele Chiantera” di Polignano, che andranno a comporre il ricco programma di eventi e iniziative organizzate per arricchire l’offerta culturale di questa stagione invernale.

Tutte le informazioni sulla manifestazione e un programma aggiornato degli eventi sarà disponibile su facebook e sul sito del Comune di Polignano a Mare.

16 Dicembre

17.00-19.00 / La Cucina di Mrs. Claus: laboratorio di decorazioni di biscotti natalizi [Christmas Kids - Biblioteca Raffaele Chiantera]

Dom 19 Dicembre

18.00 / 20.00 / Rione San Basilio - Sbandieratori di Oria

23 Dicembre

17.00-19.00 / Letture sotto l'Alberto: racconti di Natale [Christmas Kids - Biblioteca Raffaele Chiantera]

28 Dicembre

17.00-19.00 / Nel Laboratorio degli elfi: riciclarte a tema natalizio [Christmas Kids - Biblioteca Raffaele Chiantera]

30 Dicembre

17.00-19.00 / Magica Tombola: giochiamo a tombola con Harry Potter [Christmas Kids - Biblioteca Raffaele Chiantera]

4 Gennaio

17.00-19.00 / Nel Laboratorio degli elfi: riciclarte a tema natalizio [Christmas Kids - Biblioteca Raffaele Chiantera]

5 Gennaio

17.00-19.00 / Aspettando la Befana: storie, tradizioni e creatività [Christmas Kids - Biblioteca Raffaele Chiantera]