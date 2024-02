A Bari la quinta edizione delle competizioni regionali per la qualificazione alle nazionali di robotica

Al via la quinta edizione delle competizioni regionali di robotica, che quest’anno si svolgeranno il 7 e l’8 marzo nell’Auditorium del plesso scolastico Verga, in via Carabellese 34. Nello stessa sede, il 17 maggio, si terrà anche il “NAO Show 2024”, prima edizione rivolta a docenti e a studenti delle scuole medie della “challenge” che permette di sviluppare capacità di progettazione attraverso l'utilizzo del robot NAO.

Di seguito gli appuntamenti previsti nella due giorni, durante la quale si svolgerà anche la manifestazione non competitiva Robottando, la cui partecipazione è aperta ad alunni di tutte le età, compresi i bambini di scuola dell’infanzia.

7 marzo 2024, Auditorium del plesso Verga

ore 16.30: Inaugurazione e convegno “La robotica educativa: finalità e risultati”

· Paolo Lino professore associato di Automatica – Docente di Robotics – Politecnico di Bari

· Elisa Barrucchieri, coreografa compagnia di danza aerea Rexestensa

· Pasquale Viscanti, esperto di Intelligenza artificiale

· Roberto Vingiani, direttore ITS Cuccovillo

· Paola Romano, assessora alle Politiche Educative del Comune di Bari

· Patrizia Rossini, Dirigente scolastico Istituto comprensivo Japigia 1 Verga Bari, scuola organizzatrice della quinta edizione della Robocup Jr regionale per la Puglia

8 marzo 2024, Auditorium del plesso Verga

· ore 9.00: apertura desk per registrazione squadre competitive

· dalle ore 9.00 alle ore 11.30 Robottando: Esibizioni squadre non competitive ( 7 squadre)

· dalle ore 14.30 alle ore 18.30 Gare competitive on stage ( 7 squadre)

· dalle ore 10.00 alle 18.00 Gare competitive rescue line ( 17 squadre)

· ore 19.00 Classifiche finali

Le iscrizioni al NAO Show 2024, contest educativo rivolto ai docenti e agli studenti delle scuole medie, progettato per promuovere la creatività, il pensiero critico e l'interesse per la robotica umanoide sono aperte fino al 1 marzo. Il NAO Show 2024 nasce all’interno dell’esperienza della NAO Challenge, rivolta agli studenti della scuola secondaria. Organizzato dalla Scuola di Robotica, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Japigia 1 Verga di Bari e con il supporto di United Robotics Group e Campustore, il NAO Show offre agli studenti e ai docenti l'opportunità di sperimentare e sviluppare capacità di progettazione attraverso l'utilizzo del robot NAO. L’evento si svolgerà nell’Auditorium del plesso scolastico Verga, in via Carabellese 34, il prossimo 17 maggio.

Per iscriversi è possibile visitare il sito https://www.naochallenge.it/ nao-show/ e seguire la procedura indicata nella sezione dedicata al NAO Show.