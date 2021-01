Secondo appuntamento per il Festival Cinema&Letteratura Del Racconto, il Film Indoor

Secondo appuntamento per lo storico Festival Cinema&Letteratura Del Racconto, il Film che in questa sua 11esima edizione debutta nella sua prima versione indoor. Sabato 23 gennaio alle 19 in diretta dal Teatro Van Westerhout di Mola di Bari il direttore artistico del festival e presidente della cooperativa sociale I Bambini di Truffaut presenterà Benedetta Centovalli (in collegamento) e il suo libro “Nella stanza di Emily”, pubblicato da Mattioli 1885: un viaggio per esplorare l'intimità nascosta tra le stanze della casa di una delle più grandi poetesse americane, Emily Dickinson. Con la scrittrice fiorentina ormai residente a Milano dialogherà la docente dell’Università degli Studi di Bari Cristina Consiglio. Per la serata, dal sottotitolo “Del Racconto, i Grandi” è in programma come di consueto anche la proiezione di un film e l’incontro con il suo regista. Si tratta questa volta di Paolo Licata che, insieme alle attrici Lucia Sardo e Marta Castiglia, accompagneranno il pubblico collegato nella visione del film “Picciridda con i piedi nella sabbia”, ispirato al romanzo di Catena Fiorello.

La rassegna potrà essere seguita gratuitamente in streaming sulla piattaforma MYmovies.it: basterà accedere al link https://www.mymovies.it/ondemand/driff-indoor/ e prenotare il proprio posto. Il link sarà pubblicato anche sulla pagina facebook del festival (https://www.facebook.com/festivaldelraccontoilfilm).

Arriverà una mail di prenotazione che ricorderà il giorno e l'ora di inizio del film. Quando il film sarà disponibile (e quindi il conto alla rovescia azzerato) si dovrà entrare nella scheda film e per guardarlo. Qualora il film andasse in sold out oppure la disponibilità sarà scaduta apparirà una scritta che indicherà che il film non è più disponibile.

Per la visione dei film è SEMPRE necessario effettuare il login o se non si ha un account MYmovies effettuare una semplice registrazione con solo indirizzo mail e password.

In caso di dubbi sulla funzionalità della piattaforma o di problemi di qualsiasi tipo nella visione è disponibile 7 giorni su 7 e fino a sera inoltrata l’help desk MYmovies (visibile in tutte le pagine della piattaforma in basso a destra).

Il progetto è sostenuto da Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito della programmazione “Custodiamo la cultura in Puglia” e dal Comune di Mola di Bari, con la partnership di Apulia Film Commission e Fondazione Vincenzo Casillo.