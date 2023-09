Neri per Caso in concerto ad Alberobello per la Festa patronale dei Santi Medici

Uhm! Tèché - techè - tèché…Abbiamo un nuovo annuncio da fare!

Ebbene sì! Grazie alla collaborazione del Comune di Alberobello e del Comitato Feste Patronali, siamo felici di annunciarvi per lunedì 25 settembre in occasione dei festeggiamenti in onore dei “SS. Medici Cosma e Damiano” il concerto dei Neri per Caso in Piazza del Popolo



NERI PER CASO in concerto

lunedì 25 settembre 2023 - ore 21:00

Piazza del Popolo - Alberobello (BA)



INGRESSO LIBERO



NERI PER CASO

Il gruppo a cappella più noto del panorama italiano, diventato noto al pubblico nel 1995 vincendo la sezione “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo. Lo spettacolo, coinvolgente ed emozionante, comprende nel suo repertorio, oltre ai pezzi che hanno portato il gruppo al successo, anche importanti brani della musica nazionale ed internazionale senza tralasciare i brani dei Beatles, ai quali hanno reso omaggio nel loro ultimo disco “We love the Beatles”. I momenti di interazione con il pubblico fanno da cornice alle esecuzioni dei brani: un viaggio che, partendo dall’Inghilterra dei Beatles, fa tappe in tutto il mondo, riproponendo i successi di alcuni dei più grandi esponenti della musica internazionale come Sting, Michael Jackson, George Gershwin, per ritornare in Italia e a Napoli con il sound dal sapore blues di Pino Daniele e agli inediti che hanno reso celebre il gruppo. Sulla scena da oltre trent'anni, nella loro formazione inseparabile di sestetto a cappella, fanno parte del cast di «Gialappa Show», che dal 21 maggio va in onda ogni domenica sera su Tv8 e Sky Uno.



GUARDA I VIDEO

'Le Ragazze - Sanremo 1995': https://youtu.be/p5wIfoGRNn8

'Sentimento pentimento - Festivalbar 1995': https://youtu.be/4dmYtK0nrLs

ASCOLTA su Spotify: https://spoti.fi/45QeLuY



Vi aspettiamo!