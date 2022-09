La band tribal-punk Ninos du Brasil live all’Officina degli Esordi di Bari

Ninos du Brasil fa tappa a Bari sabato 15 ottobre ore 23 per una serata tra batucada, tribalismo elettronico ed esplosioni di ritmi e percussioni. All’Officina degli Esordi presentano il loro ultimo e festoso album dal titolo “Antro Pop”. Biglietti disponibili sull’app Dice.fm.



Ninos du Brasil è composto da Nico Vascellari e Nicolò Fortuni e parte da un’idea originale di miscelare il ritmo tribale della musica brasiliana con l’elettronica, trasportando l’ascoltatore in una sorta di viaggio parallelo.



Quella del duo veneto è musica che mescola batterie, percussioni, ciarpame ed immancabili synth psichedelici per travolgere il pubblico in una scomposta e liberatoria danza.

NINOS DU BRASIL

Antro Pop Tour



Sabato 15 ottobre ore 23

Bari, Officina degli Esordi – via F. Crispi, 5

Biglietti disponibili su Dice.fm



Informazioni:

biglietteria@bassculture.it - 3939639865