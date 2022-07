NÒSTOS

- il ritorno -



EQUILIBRIO DINAMICO Ensemble

Coreografia di Roberta Ferrara

Musiche originali di Alessandro Maggi



La compagnia Equilibrio Dinamico, eccellenza regionale per la produzione di spettacoli di danza under35, realizzerà in accordo di rete con noi un nuovo lavoro coreografico ispirato al nòstos.

Un lavoro sinergico quello pensato e creato da Alessandro Maggi e Roberta Ferrara che decidono di unire la loro attenzione verso il “sentire umano” restando in costante ascolto con mente, corpo espirito. In Nostos, Alessandro e Roberta, decidono di raccontarsi, di mostrare gli abissi e i venti

contrari quanto i giorni del sorgere del sole e il tramontare della luna del proprio viaggio, restituendo un quadro nudo e intimo di quel sentire che appartiene a due anime che hanno deciso di navigare in ascolto con se stesse e il mondo circostante in assoluta quiete. In viaggio con D’Io.

Un lavoro evocativo, che si affida per tutto il processo creativo, ad una potente ricerca di immagini visive/sonore e suggestioni che aprono varchi a nuovi universi interiori con cui dialogare. In questo errare, che si preannuncia suggestivo nel suo personale intento, i due autori vogliono condividere la propria solitaria esperienza trascendentale.

Ogni Essere umano, come Ulisse, intraprende un viaggio per raggiungere la sua meta, la sua Itaca.



