Ad Alberobello la XV edizione de "La Notte dei Briganti"

L' associazione Sylva Tour and Didactics di Alberobello, con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Alberobello, in collaborazione con la BCC di Alberobello, Sammichele di Bari e Monopoli, organizza la XV edizione de «La Notte dei Briganti» nei giorni 21 e 22 agosto, alla Masseria Vaccari sulla S. P. Alberobello Noci, 24.

La rappresentazione teatrale è incentrata sui fatti del brigantaggio post unitario, uno spettacolo en plein air che da anni racconta le vicende realmente accadute con un pizzico di immaginazione e creatività.

L’evento rientra nel calendario «Trulli Viventi-Estate 2021», il calendario di manifestazioni realizzato dall’amministrazione comunale.

Questa XV edizione è ispirata alla figura della donna e, nello specifico, di Ciccilla, brigantessa calabrese, nata Maria Oliverio e moglie del brigante Pietro Monaco. Ciccilla è una brigantessa a tutti gli effetti; lei stessa prende in mano le redini della banda di suo marito alla morte di quest’ultimo e si distingue per sequestri, rapimenti e altre vicende che l’hanno portata all’arresto nel 1864.

La storia di Ciccilla viene inserita nel contesto locale ma con chiari ed espliciti riferimenti alla situazione nazionale che l’Italia stava vivendo all’indomani dell’Unità. Il suo carattere forte e la sua determinazione si scontrano con le tecniche discutibili adottate dal governo piemontese nel meridione per arginare il fenomeno del brigantaggio, grazie all’ausilio e al potere dato ad alcuni noti militari come Pietro Fumel, colonnello dell’esercito piemontese.

Le vicende storiche saranno portate in scena da circa 100 tra attori e figuranti, all’interno di un percorso ampio e suggestivo lungo circa 1,2 km. Al termine dello spettacolo, il pubblico potrà intrattenersi sull’aia antistante Masseria Vaccari per degustare prodotti gastronomici a cura di Gusto- specialità alimentari (L. Go Trevisani 8, Alberobello) . Il costo del biglietto è di 7 euro. È prevista la gratuità per i ragazzi di età inferiore ai 7 anni.

«La Notte dei Briganti è un appuntamento fisso della nostra estate – dice l’assessore al Turismo e agli Spettacoli Antonella Ivone – e anche quest’anno sarà un’occasione per ripercorrere gli anni del brigantaggio e un pezzo di storia significativo per il nostro territorio».

In linea con le disposizioni regionali Anti Covid-19 in materia di spettacoli all’aperto, l’organizzazione si impegnerà a garantire l’accesso in modo contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi, così come il distanziamento di almeno 2 metri tra artisti e pubblico.

L’orario di inizio è fissato per le 19:20 e si entrerà per gruppi ogni 10 minuti. Per agevolare gli ingressi, è necessaria la prenotazione telefonando al 3804111273 (anche Whatsapp) o compilando l’apposito modulo su www.lanottedeibriganti.com.

È necessario presentare green pass.

