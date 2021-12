"Notte di Musica Speciale Natale", per le vie di Bitonto teatro, danza e musica

Selezionati insieme a numerosi altri artisti, tramite un bando del Comune di Bitonto, ben sedici talenti rappresentati dall’agenzia pugliese Asteria Space, faranno parte del ricco cartellone di “Not(te) di Musica Speciale Natale 22”. Un’iniziativa che consentirà al pubblico di fruire di ogni forma d’arte dalla danza, la musica, il teatro per adulti e bambini.

La proposta artistica di Asteria Space è, infatti, variegata e adatta a soddisfare ogni palato. La selezione musicale spazia da concerti di cantautorato italiano, al jazz allaworld music. Non mancheranno poi performance di danza contemporanea, sketch comici, reading teatrali, spettacoli di teatro per bambini. Artisti pugliesi che si esibiranno per le strade del centro antico e per le vie commerciali di Bitonto il tra le 18.00 e le 21.00 del 21 dicembre, 7 e 8 gennaio.

I primi riflettori si accenderanno sulla compagnia teatrale di Eleonora Volpe il 21 dicembre, a partire dalle 18.30, con lo spettacolo "A Natale puoi...sorridere! Spettacolo con sketch/musica live". Eleonora Volpe, Roberto Parente, Giuseppe De Sario, Marco Mitola proporranno al pubblico momenti di puro divertimento inframmezzati da esibizioni dal vivo della cantante Adele Cardone. Contemporaneamente Carmen De Sandi (danza) e Giuseppe Pascucci (chitarra elettrica) porteranno in scena “Ludus - M?kh?'?l” performance itinerante site specific di danza contemporanea e musica live. Mentre, alle 19.30, Lidia Pentassuglia e Tiziana Basili allieteranno i più piccini con “U Capatost” – favola tratta da “Le Cartastorie, racconti a pedali” narrata con un originale Teatro Kamishibai per bambini. La serata del 21, targata Asteria Space, si concluderà con il reading teatrale di Luca Mastrolitti dal titolo “I mostri della notte di Natale” e “U’Natale” previsto alle 20.00.

Ad aprire le danze il 7 gennaio sarà il duo di world music composto da Daria Falco (voce) e Bruno Galeone (fisarmonica) che presenteranno i brani del loro progetto discografico in “d’Accordo” . Alle 19.15 un nuovo appuntamento pe i bimbi vedrà protagonista Maria Elena Germinario (Marluna Teatro) in “Il sogno di Marc” – favola narrata con il Teatro Kamishibai in collaborazione con la sezione Puglia di ArteBambini. Chiuderanno in bellezza la carrellata di artisti del 7 gennaio gli Homemade duo in “Our Times”: Antonio Simone (pianoforte) e Giuseppe Pinto (chitarra) in un concerto jazz che ripercorrerà il loro disco dedicato al tema del climate change.

L’8 gennaio, poi, si parte a ritmo di danza contemporanea alle 18.30 con Alessandra Gaeta (danza) e Roberto d’Elia (chitarra) in ”InDUE” , performance site specific itinerante a cui seguirà, alle 20.00 un live di Pier Dragone (chitarra e voce) accompagnato da Marcello Zinni (basso) in “Canzoni per la strada” , concerto di brani inediti tratti dai dischi del cantautore pugliese.

Tutti gli eventi saranno fruibili gratuitamente e liberamente dal pubblico passeggiando per le strade del centro antico e vie commerciali di Bitonto.