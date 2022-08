Dopo il sold-out del 14 i Nu Genea annunciano una seconda data al Locus festival

Dopo il sold out della data di domenica 14 agosto di NU GENEA, e vista la grandissima richiesta di biglietti, Locus Festival annuncia una nuova data live band del duo partenopeo martedì 16 agosto in Masseria Ferragnano, a Locorotondo.

I biglietti sono disponibili fino ad esurimento tramite l'app DICE.fm e sul circuito Ticketone.it



Prosegue dunque a colpi di sold out la XVIII edizione del Locus Festival, entrata ormai nel vivo del suo cammino attraverso la Puglia e che fino al 4 settembre continua a espandere i raggi del suo “Rising Sun” con la sua edizione più ricca di sempre, confermandosi uno dei simboli per eccellenza dell’estate pugliese e una delle colonne portanti della stagione musicale italiana.

A quattro anni da “Nuova Napoli”, i Nu Genea tornano con “Bar Mediterraneo”.

Un nuovo album e un nuovo viaggio, che proietta ancora più lontano i suoni del duo composto da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina.

Il Bar Mediterraneo dei Nu Genea è l’idea di uno spazio comune, dove le persone si incontrano e si fondono. Un luogo con le porte sempre aperte ai viandanti e alle loro vite, sempre esposte ai capricci della sorte. Lo si prova ascoltando la moltitudine di suoni che caratterizzano i brani: strati di strumenti acustici, voci e sintetizzatori che si uniscono in una miscela unica di timbri.

NU GENEA - seconda data al Locus festival 2022

Martedì 16 agosto

Masseria Ferragnano - Locorotondo (BA)

Biglietti su Dice e Ticketone

Parcheggio prenotabile online

Calendario prossimi eventi



Venerdì 12 agosto

Ore 21:00 – Live: COSMO / BAWRUT / WHITEMARY



Sabato 13 agosto

Ore 21:00 – Live: CARMEN CONSOLI / LOS BITCHOS / MARTA DEL GRANDI



Domenica 14 agosto

Ore 21:00 – Live: NU GENEA invite AZYMUTH e QUANTIC



Lunedì 15 agosto

Ore 21:00 – Live: CARIBOU / MACE / INDIAN WELLS



Martedì 16 agosto

Ore 21:00 – Live: NU GENEA (live band)



Arena Castello, MOLA

Sabato 20 agosto

Ore 21:00 – Live: LA RAPPRESENTANTE DI LISTA



Domenica 21 agosto

Ore 21:00 – Live: WILLIE PEYOTE



Molo di Savelletri, FASANO | Extralocus

Giovedì 1 settembre | ingresso libero

Ore 06:00 – Live all’alba: KETY FUSCO



Piazza Roma (Rotonda), BARI S. SPIRITO | Extralocus

Venerdì 2 settembre | ingresso libero

Ore 20:00 – Live: MIRKO SIGNORILE”A part of me” piano solo



Molo di Savelletri, FASANO | Extralocus

Sabato 3 settembre | ingresso libero

Ore 06:00 – Live all’alba: HANIA RANI