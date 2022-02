Ohisashiburi – reimagining The Beatles, la musica dei Beatles in chiave jazz

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Domenica 24 aprile 2022 alle ore 20.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce accoglie “Reimagining The Beatles” insieme agli Ohisashiburi, con Gaetano Partipilo al sax alto, Jonathan Gee al pianoforte, Giuseppe Bassi al contrabbasso e Fabio Accardi alla batteria.



Un concerto in Puglia che vede in scena il gruppo nato dopo un tour di concerti realizzati tra Inghilterra e Italia nel 2019: un incontro fortunato quello del pianista inglese Jonathan Gee, uno dei pianisti di riferimento della scena jazz inglese, dotato di un tocco inconfondibile e di uno stile personalissimo, e dei tre musicisti pugliesi, il sassofonista Gaetano Partipilo, anch’egli noto per la sua estetica caratterizzata da una forte mistura tra avanguardia e tradizione, il contrabbassista Giuseppe Bassi e il batterista Fabio Accardi, una delle migliori “sezioni ritmiche” attualmente in circolazione. Un quartetto a dir poco esplosivo alle prese con il repertorio eterno dei Beatles rivisitato in chiave moderna. E proprio questo omaggio ai Fab Four nel 2020 è diventato il loro primo album, prodotto da Motonokai in collaborazione con Verte Records e intitolato appunto “Reimagining the Beatles”, e ha riscosso consensi unanimi di critica e pubblico in tutta Europa tanto da essere stato scelto da Alitalia per una rotazione speciale all’interno della sua flotta di aeromobili.