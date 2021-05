'Oltre l'immagine', percorso di conoscenza, dialogo e scambio culturale tra differenti etnie

Dopo la pausa obbligata, riprende il suo cammino il percorso culturale e artistico denominato “OLTRE L’IMMAGINE – Nel mondo dell’altro: è anche il mio” sotto la Direzione artistica di Andrea Cramarossa. Il progetto si inserisce nella programmazione di eventi della Rete Civica Urbana di Santo Spirito, Catino, San Pio e Torricella del Comune di Bari.

Il primo incontro di Venerdì 21 Maggio (alle ore 18.45 a Bari presso il Pluriuso di Via Narcisi, 9 - quartiere Catino), è dedicato alla conoscenza della Palestina attraverso la testimonianza di Balsam Asfur, palestinese e Silvia Moresi, arabista, traduttrice e docente nei corsi di Mediazione della Lingua araba, Cultura e Letteratura araba contemporanea presso l’Istituto di Alti Studi SSML Carlo Bo di Bari. L’incontro è moderato da Andrea Cramarossa e letture sono a cura di Balsam Asfur e Federico Gobbi.

L’incontro è gratuito. I posti disponibili sono limitati: la prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: Cell. 347 3003359 – info@teatrodellebambole.it

Il Progetto “OLTRE L’IMMAGINE – Nel mondo dell’altro: è anche il mio” ha come valori intrinseci la libertà e lo sviluppo sostenibile e solidale della persona e delle comunità, per un auspicabile granire di società emancipatesi dal pregiudizio e in stretta e costante relazione coi virtuosi processi di conoscenza della memoria extra temporale, per ritrovare la radice unica di una genealogia multiforme.

Per il rispetto delle disposizioni sanitarie per il contenimento del COVID19, l’incontro si svolge all’aperto dove è garantito il distanziamento.



