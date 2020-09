''Moments for Ennio'', il concerto in onore di Morricone del Gran Concerto Bandistico ''città di Rutigliano''

A cura dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo, del Circolo Amici Anbima di Rutigliano e dell’Associazione Culturale Musicale «Giuseppe Verdi» di Lizzano, con la Pro Loco Rutigliano, è in programma Sabato 19 Settembre, alle ore 20.30, in Piazza Colamussi, nel Borgo Antico, «Moments for Ennio», concerto in onore di Ennio Morricone eseguito dal Gran Concerto Bandistico «CITTÀ DI RUTIGLIANO», formazione orchestrale di fiati e percussioni tra le più celebri d’Italia, nata nel 1877.

Il concerto sarà diretto dal maestro Gaetano Cellamara, con la conduzione del giornalista Gianni Capotorto che tratteggerà la biografia e la straordinaria carriera artistica, sottolineando il solido legame che Morricone aveva con il mondo delle bande.

In programma brani del tradizionale repertorio operistico per banda e una selezione delle più note musiche da film composte dal maestro romano.

Ingresso gratuito con obbligo di prenotazione e rispetto delle norme anti-Covid. Info e prenotazioni, dal Lunedì al Sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 20: tel. 320.9041603 (InfoPoint Pro Loco).