Concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana nella Cattedrale di Bari con la partecipazione di Michele Mirabella

Sabato 20 novembre, alle ore 20.30, nella Cattedrale di San Sabino a Bari, si terrà un nuovo concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana,diretta per l’occasione dal maestro Nicola Paszkowski, direttore musicale dell’Associazione Solo Belcanto di Montisi e membro della commissione esaminatrice di “Italian Opera Academy” del maestro Riccardo Muti, e con la partecipazione di Paolo Carlini, 1° fagotto solista dell'Orchestra della Toscana.

L’introduzione è a cura del regista, autore e conduttore, Michele Mirabella.

L’iniziativa rientra nel ciclo di concerti dedicati a Nino Rota in occasione del 110° anniversario della nascita.

In programma l’esecuzione di musiche di Paolo Vivaldi (Il sogno del cavaliere inesistente - Commissionato dall’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari, un piccolo poema sinfonico per fagotto, orchestra d’archi, arpa e percussioni liberamente ispirato al racconto di Italo Calvino), Nino Rota (Concerto per fagotto e orchestra) e Ludwig Van Beethoven (Sinfonia n.4 in si bem. maggiore Op.60).

Ingresso libero fino ad esaurimento posti consentiti dalla normativa anti Covid 19.