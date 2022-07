Spettacolo musicale barocco 'Ombra cara, amorosa -arie tratte dall’Antigona di Traetta

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Martedì 5 luglio 2022 alle ore 21.00 la corte all’aperto di Palazzo Pesce accoglie uno spettacolo musicale barocco dal titolo “Ombra cara amorosa” tratto dall’opera Antigona di Tommaso Traetta (1727-1779) in occasione del 250° anniversario della prima esecuzione avvenuta a San Pietroburgo nel 1772.



La produzione, in collaborazione con il Traetta Opera Festival, costituisce l’ultimo appuntamento delle anteprime della rassegna musicale “Ad Libitum 8” curata da Maurizio Pellegrini per Epos Teatro.



Considerata il capolavoro di Traetta nel genere serio, l’Antigona torna in scena in una selezione che alterna la musica del grande compositore pugliese ai versi originali di Sofocle.



Il dramma del dovere morale prorompe ancora oggi con la forza di 2.500 anni di storia per ricordarci i nostri limiti e l’eterno contrasto tra le leggi del cuore e quelle degli uomini.



In scena Angelica Disanto (Antigona), Anna Cimmarrusti (Ismene), Margherita Rotondi (Emone), accompagnate da Michele Visaggi al clavicembalo, e con Alessandra Mattei e Maurizio Pellegrini, voci recitanti.