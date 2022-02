Opera y zarzuela, musiche di Puccini, Verdi, Leoncavallo, Gounod, Gimenez e Sorozábal

Venerdì 22 aprile 2022 alle ore 20.30 a Palazzo Pesce è gran galà con “Opera y Zarzuela” insieme al soprano Barbara Massaro e al tenore Joan Lainez, accompagnati al pianoforte da Vincenzo Cicchelli.



Un concerto in Puglia, realizzato in collaborazione con Agìmus e che vede protagonisti fra gli affreschi della Sala Etrusca i due vincitori del Primo premio ex equo al I Concorso Internazionale “Corsica Lirica” organizzato da Katerina Kovanji.



In programma capolavori tratti dal repertorio operistico come “Je veux vivre” da Roméo et Juliette di Charles Gounod, “O mio babbino caro” da Gianni Schicchi e “Addio fiorito asil” da Madame Butterfly di Giacomo Puccini, “Vesti la giubba” da Pagliacci di Leoncavallo e “Non son le tetre immagini” dal Corsaro di Giuseppe Verdi, intrecciati a perle prese dallo scrigno della Zarzuela, come “Sierra de Granada” di Gerónimo Giménez, “Caballero del alto plumero” di Federico Moreno Torroba e “No puede ser” di Pablo Sorozábal.



Le voci sono quelle del soprano Barbara Massaro, diploma in Viola e in Canto con lode e menzione d’onore al Conservatorio Verdi di Milano, vincitrice di prestigiosi concorsi lirici, tra cui 67° Concorso AsLico, un repertorio con all’attivo i ruoli di Despina, Adina, Nannetta, Frasquita, Zerlina e Lauretta, una discografia che vanta incisioni per Dynamic, Sony Classical e Digressione Music, e collaborazioni con direttori del calibro di Renzetti, Petrenko e Myung-Whun, e del tenore Joan Lainez, diploma in Pianoforte al Conservatorio Profesional de Música di Barcellona, studi di Direzione corale e Canto a Palma di Maiorca, una carriera che lo vede esibirsi come tenore solista con orchestra in recital lirici e nel ruolo di Don Carlo in un adattamento dell’opera omonima di Verdi, e come direttore di coro nel repertorio sacro, come Petite Messe Solennelle di Rossini e Deutsches Requiem di Brahms.