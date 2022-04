Opus sectile - live set di Marco Cassanelli and deckard al Maul

Il 16 Aprile 2022 per la presentazione ufficiale dell'EP “Opus Sectile”, Marco Cassanelli and Deckard si esibiranno nel loro live set di musica elettronica all'interno delle sale del MUAL! - Il Castello Contemporaneo di Mola di Bari, organizzato da Officina dell’Arte.



Il nuovo EP di Marco Cassanelli and Deckard, che esce ufficialmente e contemporaneamente in tutto il mondo il 15 Aprile, é ispirato dalle geometrie e dalle simmetrie utilizzate in tutte le arti visive, scultoree e performative. Il titolo dell'EP è in latino e definisce i mosaici a intarsio geometrico caratteristici degli antichi edifici Romani. La cover è disegnata dall'artista russa Elena Romenkova.

Questa nuova release è stata registrata e prodotta a Trani nel gennaio 2022 presso il Deckard's Studio e contiene 4 tracce inedite strumentali, segue l'Album “Pyramiden” pubblicato nel 2019, l'EP “Abandoned Town” sempre del 2019 ed il singolo più recente “Suspended Time” del 2021.



“Opus Sectile” come tutta la discografia del duo è il risultato di studio live sessions registrate utilizzando analog and modular synthesizers, l'utilizzo di strumenti così particolari caratterizza il suono di Marco Cassanelli and Deckard sia nelle produzioni discografiche che dal vivo. Tale approccio analogico e di improvvisazione non digitalmente calcolata e programmata, dona ai brani registrati quello stesso feeling che hanno durante i modular live set.

Nelle loro performance Marco Cassanelli and Deckard ripropongono tutto il loro repertorio in una sorta di “mash-up” che diventa un unico flusso senza interruzioni in cui i brani vecchi e nuovi vengono rimescolati e rielaborati seguendo il mood del momento andando verso sonorità più ambient o deep facendosi influenzare dal contesto live e dal luogo.

Le morbide geometrie di “Opus Sectile” diventano materia plasmabile, oggetto di interpretazione e cambi di prospettiva, forme fluide in un continuo rimescolarsi caleidoscopico.



- - -



16 Aprile 2022 - START h 22:00

c/o MAUL! - IL CASTELLO CONTEMPORANEO DI MOLA DI BARI



TICKET:

- 10€ su eventbrite (compreso il costo della tessera associativa 2022)

- 5€ per le persone già tesserate da pagare direttamente all'entrata, prima dell'evento



INFO:

officinadellarte.mola@gmail.com



