A Bitonto con Assodeejay, un evento-spettacolo gratuito all'insegna della musica elettronica

Dopo due giorni di workshop per formare i professionisti del djing, l'edizione 2021 di Assodj Festival si chiude a Bitonto, come da tradizione, con un evento-spettacolo gratuito all'insegna della musica elettronica. Sabato 18 settembre, alle 20.30, Villa Sylos, a Bitonto, accoglie 'Pandemix', ultimo appuntamento su un palcoscenico da cui Assodj rilancia la mission che l’associazione Assodeejay persegue sin dalla sua prima edizione: promuovere il sano divertimento e richiedere alle istituzioni di regolamentare un settore ancora troppo ‘sommerso’.

Pandemix si propone di raccontare attraverso perfomance musicali e artistiche, il particolare momento vissuto a partire dal 9 marzo del 2020, quando l’esplosione della pandemia Covid costrinse gli italiani a un lockdown forzato e il mondo dello spettacolo e della cultura a spegnere i riflettori. Quattro dj si alterneranno dietro la consolle – tra cui il vincitore dell’edizione 2019 del contest per dj lanciato dalla manifestazione, Andrea Naglieri – per uno spettacolo che ci porterà a rivivere quattro momenti chiave vissuti da quando in Italia si è diffusa la pandemia, scanditi dalle evoluzioni aeree e le atmosfere circensi del Red Light Circus, e dai sinuosi movimenti dei ballerini della Free Dance Academy. Oltre ad Andrea Naglieri, la perfomance musicale della serata sarà curata da Frankye Polaris, Mista P. e Andrew Mills, mentre Kekko Di Michele sarà la voce narrante che accompagnerà l’evento. L’evento sarà trasmesso in diretta sull’emittente televisiva Delta Tv, sulla pagina Facebook di Assodjfestival e sulla piattaforma Eventi in diretta (www.eventiindiretta.it/)

L'evento è gratuito con un numero di posti limitato. Si potrà accedere previa prenotazione via mail all’indirizzo assodjfestival@gmail.com o con un messaggio WhatsApp al numero 327 288 47 25 (indicando nome, cognome, mail e numero telefonico, indirizzo di residenza) o compilando l'apposito form di iscrizione sulla pagina Facebook di Asso Dj Festival (pulsante Iscriviti). Per l'accesso è inoltre obbligatorio essere in possesso del Green Pass, come da normativa vigente per gli spettacoli dal vivo. Per info: 327 288 47 25

L’edizione 2021 si Assodj Festival vede come coorganizzatori Promusic e il Demodè Club, è cofinanziata dal Comune di Bitonto - che ha inserito il festival nella programmazione di ‘Bitonto città dei festival’ – e ha il patrocinio della Città metropolitana di Bari, dell’Università degli studi ‘Aldo Moro’ di Bari e del Parco delle arti di Bitonto.

A questo link trovate alcuni video delle scorse edizioni:

https://drive.google.com/ drive/folders/ 1zqnFMNEuMwXuHe5PlwjUw5hHDp9F3 9TA?usp=sharing