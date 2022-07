Paolo Rossi in "stand up Omero"

STAND UP OMERO.

Tutta l'Odissea in 60 minuti



con PAOLO ROSSI

progetto e regia di SERGIO MAIFREDI



Il primo grande racconto della letteratura occidentale, torna alla sua forma originaria: la narrazione orale. Un grande racconto ed un grande attore dalla straordinaria intelligenza comica, un artista che sa rendere vive, davanti ai nostri occhi, parole che hanno tremila anni.





Costo del biglietto:

INTERO 20€

RIDOTTO (per abbonati, under26 e over65) 15€

ABBONAMENTO GOLD (eventi inclusi + prima fila) 120€

Per info e prenotazioni:



– via mail all’indirizzo info@eposteatro.com