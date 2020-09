Gli appuntamenti del Planetario di Bari nei “Parchi delle Stelle”

Sabato 5 Settembre dalle ore 19:30 sino alle 24:00 vi aspettiamo sotto uno dei cieli più stellati di Puglia presso il centro visite “Torre dei Guardiani”, nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Ad occhio nudo sarà visibile la Via Lattea mentre con i nostri telescopi professionali osserveremo la Luna, il meraviglioso Giove, gli anelli di Saturno, Marte, ammassi di stelle e nebulose accompagnati dai nostri divulgatori.

Il centro visite Torre dei Guardiani si trova in Contrada Jazzo Rosso | Agro di Ruvo di Puglia e si raggiunge imboccando SP151 che collega Ruvo di Puglia ad Altamura ed immediatamente lasciandola percorrendo la strada secondaria e seguendo le indicazioni sulla cartellonistica.

La visita è destinata ad un numero limitato di partecipanti, la prenotazione è obbligatoria tramite mail a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956.

Si raccomanda un abbigliamento pesante ed una cena al sacco.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione della tessera sanitaria.



Domenica 6 Settembre dalle ore 19:00 alle ore 22:30 ci ritroveremo a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per un appuntamento dedicato all’osservazione astronomica ed alla scoperta della flora e della fauna della lama. Condotti dalle guide esperte del SAC Nord Barese Ofantino esploreremo al crepuscolo l’incantevole paesaggio del Parco, per poi spostarci sul terrazzo della villa per imparare a riconoscere ad occhio le costellazioni ed osservare al telescopio la Luna e i pianeti.

Si consiglia di munirsi di scarpe chiuse e pantaloni lunghi per l’escursione e di una cena al sacco.

Villa Framarino si trova sulla strada Provinciale S.P.156 Bitonto-Aeroporto Palese

Ticket € 7,00 per gli adulti ed i bambini.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’attività è gratuita previa esibizione della tessera sanitaria.

Prenotazione obbligatoria a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956