Pasquetta selvatica Lunedì 1 Aprile dalle ore 11:00 fino a sera.



Una pasquetta sincera e incontaminata, da vivere alla maniera classica: in compagnia della brace e le birre all’ombra della macchia mediterranea, una giornata da spendere a giocar sul prato, staccando dalla frenesia e dedicandosi al piacere dell’ozio

Per questo motivo vi invitiamo alla prima pasquetta selvatica!

E no, non è un pesce d'aprile.

Lunedì di pasquetta vi aspettiamo nel bosco per trascorrere una giornata dalla mattina fino a quando non tramonta il sole, insieme.

Cosa troverete?

Area Ristoro:

la brace di Vucciarì,

i fritti di “Sapori delle nonne”

i primi di Coppino

la birra di Birreria Oi

i cocktail di Quadro e Coopera



Area Kids: altalene, giochi da tavola e biliardini, un’intera area dedicata ai bambini per rendere anche loro protagonisti dell’evento.



Musica: dalle 11:00 con selection musicali e live set di alta qualità che presto annunceremo!



Il costo dell’ingresso è di 7 euro dai 12 anni in su.

Se arrivi prima di tutti tra le 11 e le 13 l’ingresso sarà di 5 euro.

Niente prevendite! Ci vediamo direttamente in masseria!

Qualora il meteo non sarà clemente, ci riproveremo un’altra volta.

Non sara? possibile portare cibo o bevande nell’area dell’evento.

Se raggiungi l’evento in bici sarai premiat* con una bella birra fresca!

Ampia area parcheggio disponibile, però vi chiediamo di organizzarvi per raggiungere la location con meno auto possibili!

Dove? Masseria Lombardi - Putignano (BA)- https://maps.app.goo.gl/jWnFS9yKGQHuQxy1A

per info → cooperaputignano@gmail.com - 3889789658