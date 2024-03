A Gravina in Puglia con Passio Christi 2024 e la mostra fotografica 'Redenti dalla Croce'

Dove Indirizzo non disponibile Gravina in Puglia

La Rievocazione Storica della Passione di Gesù “Passio Christi” di Gravina In Puglia, celebra i suoi primi 10 anni.

Un progetto nato nel 2014 dalla fede e dalla volontà della compianta Marisa Sornatale che si è dedicata per molto tempo, insieme ad un gruppo di amici volontari, ad una meticolosa rievocazione dello struggente racconto della Passione di Cristo.

La rappresentazione, negli anni, è divenuta sempre più accurata e dettagliata, dai figuranti agli allestimenti scenici, nella parte antica della città di Gravina In Puglia. In un centro storico impregnato di mistero e sacralità, circa 200 figuranti vestono abiti cuciti su misura e frutto di una attenta ricerca storica mettendo in scena, tra musiche e meditazioni, le ultime ora di vita del Nazareno: Gesù, l’Uomo che ha sconvolto la storia dell’umanità.

Fedele ai Testi sacri, ogni edizione è un rituale molto atteso che richiama fedeli e turisti nella suggestiva cittadina pugliese.

Tema centrale dell’edizione 2024 è Il Bacio di Giuda, la morte di Gesù vista e raccontata con gli occhi del discepolo che lo tradisce, tra narrazioni ed emozioni.

In occasione del Decennale, l’Associazione Passio Christi ha voluto estendere la manifestazione dando inizio agli eventi già Venerdì 22 Marzo , giorno in cui alle ore 19:30 c/o la Chiesa di Santa Maria del Suffragio (detta del Purgatorio) sarà inaugurata la mostra fotografica dal tema: “Redenti dalla Croce” con fotografie del fotografo Pietro Amendolara, quale racconto della Passio edizione 2023. L’inaugurazione sarà celebrata alla presenza di don Giovanni Bruno e dal Sindaco Dott. Fedele Lagreca, affiancato dell’Assessore Dott.ssa Marienza Schinco, per i saluti istituzionali. Presenzierà anche l’autore degli scatti. La mostra sarà visitabile fino al 7 Aprile 2024 nei giorni feriali, dalle 17:30 alle 19:30 e nei giorni festivi anche al mattino dalle 10:00 alle 12:30.

La Passio Christi 2024 proseguirà Sabato 23 Marzo a partire dalle ore 19:00 con la rappresentazione dell’Ultima Cena nella cornice dell’Ex Museo Civico in P.zza Benedetto XIII, dove in uno scenario rigorosamente ebraico si ripeteranno i gesti della Coena Domini con Gesù e i dodici discepoli.

Infine Domenica 24 Marzo 2024 prenderà forma il cuore dell’evento: dalle ore 18:30 sfilerà il corteo dei 200 figuranti in abiti d’epoca partendo da piazza Stazione, seguendo le vie principali della città fino a giungere in piazza Pellicciari dove gli stessi diventeranno gli attori protagonisti del Processo, della Flagellazione e della Condanna del Reo confesso. Condannato a morte e caricato del patibolo, il Cristo inizierà la difficile strada verso il luogo della crocifissione. Il Calvario si snoderà nel cuore del centro storico della città fino a giungere in piazza Benedetto XIII, luogo in cui vivremo la crocifissione.

L’evento è fruibile a chiunque ed è gratuito.