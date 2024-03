Passione vivente ad Alberobello

Tutto pronto per la 47^ edizione della Passione Vivente, che si svolgerà ad Alberobello, venerdì 29 marzo 2024, in piazzale Biagio Miraglia, con inizio alle ore 21. L’ ingresso è libero e gratuito.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Da Betlemme a Gerusalemme, operante nella parrocchia di Sant’Antonio di Padova, con il sostegno del Comune di Alberobello, e si terrà interamente nel piazzale Biagio Miraglia, compreso il momento finale della crocifissione.

Il tema di questa 47^ edizione riprende, come da tradizione, quello dello scorso Presepe Vivente: “Fiorire lì dove Dio ci pone”.

"....trasformare persino la croce in albero di vita nuova. Far fiorire la nostra vita nella pace...infatti, chi non ama, anche se sembra vivere, è già morto..., ma chi ama, anche se muore, vive e fiorisce per sempre! "

I partecipanti sono più di un centinaio tra giovani e meno giovani e i personaggi sono quelli tradizionali della Passione Vivente…: apostoli, soldati romani e del tempio, Pilato e sinedriti che cospirano contro Gesù, ladroni, centurioni, donne e bambini... Tanti i ragazzi, tanta la gente che partecipa a questa iniziativa e che dimostra quanto sia sempre nuovo e straordinario il messaggio di salvezza della Passione di Cristo.