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Mercoledì, 27 Luglio 2022
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Eventi

Pensiericorrenti festival a Locorotondo

Dove Locorondo

Piazza Aldo Moro, 1

Quando Dal 27/07/2022 al 31/07/2022 Orario non disponibile
Prezzo Gratis
Altre informazioni Sito web pensiericorrenti.it
Mattia

A Locorotondo Cultura, Musica e Ambiente dal 27 al 31 luglio 2022

Mostre itineranti ed estemporanee e percorsi enogastronomici

DAL 27 - AL 31 LUGLIO
VIA NARDELLI
PERCORSO ENOGASTRONOMICO IN COLLABORAZIONE
CON GAL VALLE D’ITRIA.

VIA APRILE
MOSTRA FOTOGRAFICA: “ALAN LOMAX, UN AMERICANO
ALLA SCOPERTA DI LOCOROTONDO” A CURA DE IL TRE RUOTE EBBRO APS E MASSIMILIANO MORABITO.

VIA DEI TEMPLARI
MOSTRA FOTOGRAFICA: “GROUND CONTROL” A CURA DI LAURA TOTA E QUATTROCCÌ - LABORATORIO DI PROTOTIPAZIONE.

27 LUGLIO
VILLA COMUNALE START 20:00

TALK: “COSCIENZE E AMBIENTI”: A CURA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, IL DIPARTIMENTO DI STORIA DELLA SCIENZA E MASSIMILIANO MORABITO CON LA PARTECIPAZIONE DELLA SCUOLA DI FUMETTO “GRAFITE”.

MANTRA RAV

28 LUGLIO
PIAZZA ALDO MORO START 20:00

YARÁKÄ

GIORGIO VALLORTIGARA

CANZONIERE GRECANICO SALENTINO

LIVE SCKETCHING: GIAN MARCO DE FRANCISCO
29 LUGLIO
PIAZZA ALDO MORO START 20:00

FUNKIN SALENTO NORD LIVE BAND

STEFANO MORIGGI CON L’AVVOCATO DELL’ATOMO

AWA FALL FULL BAND

DAVIDE SHORTY

30 LUGLIO
PIAZZA ALDO MORO START 20:00

ACQUASUMARTE

PIERGIORGIO ODIFREDDI

MARLENE KUNTZ

31 LUGLIO
VIA NARDELLI, 101 START 20:00

TALK “COSCIENZE E AMBIENTI”: A CURA DELL’IISS AGRARIO ALBERGHIERO BASILE CARAMIA / GIGANTE LOCOROTONDO, ALBEROBELLO E WARDAPARK / ERA - SETTORE AMBIENTE.

VINYL DJ-SET: BOB MARCIALLEDDA & DJ POOPPET

PARCHEGGI CONVENZIONATI: https://www.parkforfun.com/.../pensieri-correnti-festival

https://pensiericorrenti.it/

https://www.instagram.com/pensiericorrenti_festival/

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