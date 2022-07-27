Pensiericorrenti festival a Locorotondo
A Locorotondo Cultura, Musica e Ambiente dal 27 al 31 luglio 2022
Mostre itineranti ed estemporanee e percorsi enogastronomici
DAL 27 - AL 31 LUGLIO
VIA NARDELLI
PERCORSO ENOGASTRONOMICO IN COLLABORAZIONE
CON GAL VALLE D’ITRIA.
VIA APRILE
MOSTRA FOTOGRAFICA: “ALAN LOMAX, UN AMERICANO
ALLA SCOPERTA DI LOCOROTONDO” A CURA DE IL TRE RUOTE EBBRO APS E MASSIMILIANO MORABITO.
VIA DEI TEMPLARI
MOSTRA FOTOGRAFICA: “GROUND CONTROL” A CURA DI LAURA TOTA E QUATTROCCÌ - LABORATORIO DI PROTOTIPAZIONE.
27 LUGLIO
VILLA COMUNALE START 20:00
TALK: “COSCIENZE E AMBIENTI”: A CURA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, IL DIPARTIMENTO DI STORIA DELLA SCIENZA E MASSIMILIANO MORABITO CON LA PARTECIPAZIONE DELLA SCUOLA DI FUMETTO “GRAFITE”.
MANTRA RAV
28 LUGLIO
PIAZZA ALDO MORO START 20:00
YARÁKÄ
GIORGIO VALLORTIGARA
CANZONIERE GRECANICO SALENTINO
LIVE SCKETCHING: GIAN MARCO DE FRANCISCO
29 LUGLIO
PIAZZA ALDO MORO START 20:00
FUNKIN SALENTO NORD LIVE BAND
STEFANO MORIGGI CON L’AVVOCATO DELL’ATOMO
AWA FALL FULL BAND
DAVIDE SHORTY
30 LUGLIO
PIAZZA ALDO MORO START 20:00
ACQUASUMARTE
PIERGIORGIO ODIFREDDI
MARLENE KUNTZ
31 LUGLIO
VIA NARDELLI, 101 START 20:00
TALK “COSCIENZE E AMBIENTI”: A CURA DELL’IISS AGRARIO ALBERGHIERO BASILE CARAMIA / GIGANTE LOCOROTONDO, ALBEROBELLO E WARDAPARK / ERA - SETTORE AMBIENTE.
VINYL DJ-SET: BOB MARCIALLEDDA & DJ POOPPET
PARCHEGGI CONVENZIONATI: https://www.parkforfun.com/.../pensieri-correnti-festival
https://pensiericorrenti.it/
https://www.instagram.com/pensiericorrenti_festival/