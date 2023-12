Percorsi trasversali, a Bitonto conclusione con due incontri a partire dai romanzi di Francesca Palumbo e Giancarlo Visitilli

Doppio appuntamento dedicato alla letteratura, martedì 5 e 12 dicembre alle ore 18:00 al Torrione Angioino e nella sala polifunzionale della Fondazione Santi Medici di Bitonto, con le presentazioni dei romanzi “Ho avuto la mia vita” e “Dell’amore e di altre storie. Ragazzi di vita nel mare tempestoso” degli scrittori e insegnanti Francesca Palumbo e Giancarlo Visitilli. Gli incontri fanno parte di “Percorsi trasversali per una didattica di genere innovativa e partecipata”, percorso per i docenti realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura e organizzato da Cooperativa sociale Ulixes e Kaufman Scritture Creative che favorisce la Reading Literacy con l’utilizzo e la comprensione di strumenti innovativi e partecipativi coadiuvati da un supporto culturale attivo e di promozione territoriale, coinvolgente e inclusivo.

Si parte martedì 5 dicembre alle ore 18:00 al Torrione Angioino di Bitonto con “Ho avuto la mia vita” di Francesca Palumbo che dialogherà con la scrittrice Angela Aniello. In questo libro edito da Besa Muci (2021) l’autrice dà voce a un personaggio straordinario come Sylvia Angeloff, raccontandoci la sua vita tra impegno politico e sociale, il suo idealismo ma soprattutto la sua fragilità, la disperazione e la forza di riscattarsi da un destino manovrato. In molti conoscono la storia del barbaro assassinio di Lev Trotsky per mano di Ramón Mercader del Río, agente segreto spagnolo naturalizzato sovietico, operante nel NKVD durante il governo di Stalin. Tuttavia pochi sanno che per avvicinarsi il più possibile alla casa di Trotsky, esiliato in Messico, e poter attuare il suo piano, Mercader si infiltrò nella vita di una donna, un’ebrea americana segretaria e traduttrice di Trotsky – Ageloff, appunto – che dopo l’attentato del ’40 e le lunghe cure psichiatriche cui si sottopose, scelse di isolarsi dal mondo e di non rilasciare più alcuna intervista su quegli accadimenti.

Martedì 12 dicembre (ore 18:00) nella sala polifunzionale della Fondazione Santi Medici di Bitonto, invece, la conclusione del progetto Percorsi trasversali è affidata a “Dell’amore e di altre storie. Ragazzi di vita nel mare tempestoso” di Giancarlo Visitilli; dialogano con l’autore la prof.ssa Mariella Cassano, la dott.ssa Chiara Cannito e tutti gli studenti e le studentesse del Liceo “C. Sylos” che hanno adottato il volume aderendo al progetto lettura. Edito da Caissa Italia (2023), il libro racconta di Samantha, Massimo, Nicola, Vittoria, Mario, Francesca, Almir, Noemi, solo alcuni dei ragazzi e delle ragazze alla deriva che vivono in un centro per adolescenti, La risacca. Qui opera Saverio, un educatore e insegnante di Lettere, che insieme ai ragazzi svolge un laboratorio sul tema dell'autobiografia, quindi dell'amore e della riscoperta di sé. Durante il laboratorio, educatori e ragazzi trascorrono insieme tanto tempo. Fra ascolto, discussioni, scontri e incontri, ciascuno ripassa in rassegna la propria tempesta, qualcuno con l'idea di annegare i propri incubi, problematiche e paure. Nessuna terapia o proposta di ‘guarigione'. Solo acquisizione di consapevolezza: dare il nome alle cose – al dolore, al problema, al trauma – e mutarle in altro. Qui, ora, per me. Nella cassetta degli attrezzi per la cura soltanto libri, dischi, film. L'ascolto, la parola. Il grido e i silenzi.

Francesca Palumbo è nata a Bari, dove vive e lavora come docente di Lingua e Letteratura Inglese. Ha pubblicato la silloge di racconti “Volevo dirtelo” (2008); l’instant book “La vita è un colpo secco” (2014); la graphic novel “In fondo” (2014). Per Besa, inoltre, sono usciti i romanzi “Il tempo che ci vuole” (2010), che ha ricevuto il riconoscimento massimo delle ‘tre penne’ di “Billy, il vizio di leggere”, rubrica del TG1 dedicata ai libri; “Le parole interrotte” (2015), che ha vinto il Premio Letterario Nazionale “Bari Città Aperta”; e “La tua pelle che non c’è” (2018). Nel 2018 l’autrice ha curato l’antologia “Labili Confini, poesie di migrazione, viaggio ed esilio.

Giancarlo Visitilli è di Bari, insegna Lettere in un liceo, e da qualche anno fa lo scrittore, avendo pubblicato diversi tra saggi e romanzi con più editori, anche se è convinto che per esserlo bisognerebbe aver scritto almeno mezza paginetta come Elsa Morante o dieci righe come Philip Roth. Ha fondato la cooperativa sociale “I bambini di Truffaut”, che cura bambine, bambini e adolescenti disagiati ed è direttore del “Festival Cinema&Letteratura Del Racconto, il Film”. Dal 2016 è autore e ghostwriter di testi di canzoni per cantautori e cantanti. “Dell’amore e di altre storie” è il suo esordio con Caissa Italia.

